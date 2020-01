Vlhová obhájila triumf vo Flachau, Shiffrinová skončila tretia

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová triumfovala v utorňajšom nočnom slalome v rakúskom stredisku Flachau. Obhájila tak prvenstvo z vlaňajška a dosiahla dvanáste víťazstvo v kariére vo Svetovom pohári, siedme v slalome.

Vlhová uspela v druhom slalome seriálu za sebou, začiatkom januára ovládla podujatie v Záhrebe. Dvadsaťštyriročná Slovenka postavila základ víťazstva už v prvom kole, po ktorom mala pred Shiffrinovou k dobru šesť desatín sekundy. V druhom kole síce zašla až piaty najlepší čas, ale stačilo jej to na udržanie si prvej priečky. Suverénka uplynulých sezón Shiffrinová spadla z druhej pozície po prvom kole na tretiu a po viac ako piatich rokoch nestála na najvyššom stupni už v dvoch za sebou idúcich slalomoch.

"Robila som v druhom kole veľa chýb, cítila som, že som nešla najlepšie. Počula som však povzbudzovanie fanúšikov, takže som sa snažila ísť stále naplno. Nakoniec to vyšlo. Každé víťazstvo je špeciálne, ale vyhrať tu vo Flachau opäť po roku je neuveriteľné. Bolo to ťažké sa koncentrovať, ale snažila som sa dať do toho všetko," povedala Vlhová bezprostredne po triumfe pre RTVS. "Snažila som sa byť pokojná a sústredená. Bolo to napokon tesné, ale dokázala som to. Cítila som formu a som rada, že som to potvrdila. Som šťastná, že som vyhrala pred toľkými mojimi priaznivcami."

V celkovom jodnotení SP sa Vlhová vrátila na druhú priečku, na Shiffrinovú stráca 273 bodov. Američanka je na čele aj v hosnotení slalomu o 80 bodov pred Slovenkou. "Som rada, že som sa opäť dostala na pódium, ale zo svojho výkonu som sklamaná," uviedla pre ORF Shiffrinová.

Bol to celkovo štvrtý slovenský triumf na tradičnom podujatí vo Flachau. Pred Vlhovou (2019, 2020) sa z víťazstva dvakrát tešila aj jej krajanka Veronika Velez-Zuzulová. Bývalá slovenská reprezentantka to dokázala v rozpätí štyroch dní v januári 2016. Už 25 slalomov SP za sebou nepozná inú víťazku ako Shiffrinovú (19) alebo Vlhovú (6). Ich nadvládu neprelomila žiadna lyžiarka, odkedy 10. januára 2017 zvíťazila Frida Hansdotterová práve vo Flachau.

Vlhová rovnako ako vlani uspela so štartovým číslom 2. V prvom kole síce v hornom úseku nebola najrýchlejšia, pasáž po prvý medzičas bola ale pre ňu kľúčom k dominantnému výkonu. Na svoje pomery a fyzické proporcie nabrala od prvého oblúku dynamiku, akcelerovala v každej bránke a následne svoju jazdu typicky vygradovala. Na prvom meraní mala až na dve stotinky v podstate rovnaké rýchlostné parametre ako pred ňou Liensbergerová. Domáca favoritka druhého sledu išla agresívne a svižne, pričom od Slovenky ju dištancovali dve chybičky v druhej fáze trate. So štvorkou svoj výkon oproti konkurencii gradovala aj Shiffrinová, nie však v porovnaní s Vlhovou. Američanke v čistej jazde chýbal esprit a už na prvom medzičase zaostávala za rivalkou 45 stotín. Celkový Vlhovej náskok šesť desatín bol priepastný, na pomerne ľahkom, priamočiarom a čistom kurze delil ďalšie štyri elitné pretekárky balík 24 stotín. Šiesta Michelle Gisinová zo Švajčiarska už strácala výraznejšie (+1,30).

Druhé kolo bolo náročnejšie postavené a približne o šesť sekúnd dlhšie. ránky rozostavil kouč Shiffrinovej, no Američanka ako predposledná štartujúca neprekonala dovtedajšiu líderku Švédku Annu Swennovú-Larssonovú, ktorá sa po vydarenom výkone vyšvihla zo štvrtej pozície po prvom kole na druhú. Vlhová na záver pred početnou kulisou svojich fanúšikov išla so snahou neurobiť chybu a v strednej pasáži trochu podržala dva zatvorené oblúky. Na už pomerne rozbitej trati s so zatvorenými bránkami sa nevyhla chybičkám, medzičasy skresávali z jej náskoku 77 stotín pred Švédkou, na napokon si jednu desatinu k dobru uchovala.

Vlhová tak opäť získala trofej Salzburskej princeznej snehového vesmíru a pri rekordnej dotácii ženského podujatia SP jej za víťazstvo patrí oficiálne vypísaných 76.716,90 švajčiarskych frankov, čo je v prepočte viac než 70.000 eur. Celkovo to bolo jej 31. pódium v kariére. Flachau je prvé dejisko SP, v ktorom Vlhová vyhrala viac ako raz.

Výsledky nočného slalomu žien SP vo Flachau: 1. Petra VLHOVÁ (SR) 1:53,65 min., 2. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +0,10 s, 3. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,43, 4. Wendy Holdenerová (Švajč.) +0,50, 5. Katharina Liensbergerová +0,80, 6. Katharina Truppeová (obe Rak.) +1,61, 7. Nina Haverová-Lösethová (Nór.) +2,24, 8. Chiara Mairová (Rak.) +2,48, 9. Michelle Gisinová (Švajč.) +2,60, 10. Laurence St.Germainová (Kan.) +2,82

Celkové poradie SP (po 16 zo 40): 1. Shiffrinová 886 bodov, 2. VLHOVÁ 613, 3. Federica Brignoneová (Tal.) 565, 4. Holdenerová 417, 5. Gisinová 390, 6. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 337

Poradie SP v slalome (po 5 z 9): 1. Shiffrinová 440, 2. VLHOVÁ 360, 3. Swennová-Larssonová 235, 4. Liensbergerová 231, 5. Holdenerová 180, 6. Gisinová 180