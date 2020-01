VIDEO: Neďaleko mesta Tarragona explodovala chemická továreň

Najmenej štyria ľudia utrpeli popáleniny pri utorňajšom mohutnom výbuchu, ku ktorému došlo v priemyselnej zóne neďaleko mesta Tarragona ležiaceho na severovýchode Španielska. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na miestnych hasičov.

Po výbuchu, ku ktorému došlo približne o 18.40 h miestneho času, varovali miestni predstavitelia pred možnými škodlivými výparmi a obyvateľom vo viacerých mestských častiach i v okolitých mestách odporučili, aby nevychádzali von a neotvárali okná ani dvere.

Podľa informácií hasičov utrpeli zranenia najmenej štyri osoby, z toho jedna ťažké.

Explózia spôsobila požiar — na mieste zasahuje podľa agentúry AP desať hasičských jednotiek.

Mesto Tarragona leží 115 kilometrov južne od hlavného mesta Katalánska Barcelona. Od roku 2015 je v Tarragone v prevádzke chemický komplex ChemMed, ktorý sa rozprestiera na ploche 1200 hektárov a patrí medzi najväčšie svojho druhu v južnej Európe.

#Update: Just in - Massive responds of firefighters at the scene of the explosion at the chemical industrial plant in the city of #Tarragona, citizens around the facility are being evacuated and people in the area are told to lock their windows. #Catalonia #Spain pic.twitter.com/Ogfv06Cx15