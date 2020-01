Ako správne skladovať podprsenky: Túto chybu viac neopakujte!

Mnohé ženy si so skladovaním podprseniek príliš nelámu hlavu. Väčšina má pre ne vyhradenú poličku alebo zásuvku v bielizníku, čo síce nikomu neškodí, no výrazne to skracuje životnosť spodnej bielizne.

Najväčšia chyba, akej sa ženy pri odkladaní podprsenky dopúšťajú, je, že ju skladajú na polovice. Kvôli tomuto zvyku trpia najmä podprsenky s kosticami a vypchávkami. Tie totiž najrýchlejšie strácajú svoj tvar.

Ako by teda malo vyzerať správne skladovanie podprseniek? V prvom rade by ste im mali dožičiť dostatok priestoru. Každá podprsenka by v poličke mala ležať tak, aby ste ju nijakým spôsobom nemuseli skladať. Pomôže, ak pod košíky vložíte pár zložených nohavičiek alebo ponožiek, aby nestrácala pevnosť.

Tým, že podprsenku preložíte na polovice, poškodzujete košíky aj kostice. Podľa odborníkov by ste sa k nej mali správať ako k obleku – ten by ste pred nosením takisto neskladali. Skladať môžete len čisto látkové podprsenky bez kostíc a výplne v košíkoch.

Predĺžiť životnosť podprsenky môžete aj správnym nosením. Jednu podprsenku by ste nemali nosiť viac ako tri dni po sebe – môže sa totiž natiahnuť, čím príde o pôvodný tvar. Zachrániť ju môže pranie.

Čo sa týka prania, treba ešte dodať, že každú podprsenku by ste mali prať po 3-4 noseniach, pričom v lete to môže byť častejšie. Športové podprsenky by ste mali prať po každom použití.

Predtým, ako podprsenku hodíte do práčky, skontrolujte štítok. Niektoré podprsenky sa totiž odporúča prať len v rukách, iné by ste nemali prať vo vode teplejšej ako 30° Celzia. Ak sa chcete vyhnúť poškodeniu, pred praním podprsenku zapnite. Háčiky by sa inak mohli zachytiť o bubon práčky. Pomáha tiež oddeliť podprsenku od ostatnej bielizne tým, že ju vložíte do sieťového vrecka alebo obliečky na vankúš.