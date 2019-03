Ako často treba prať podprsenku, a kedy kúpiť novú?

Podprsenka je z hľadiska údržby celkom iná ako iné časti oblečenia. O nohavičkách dobre vieme, že ich treba prať po každom použití, tričká a blúzky možno vydržia aj dve – tri nosenia, ale podprsenka? Ako často treba ju treba prať?

Väčšina žien sa každý deň spolieha na podporu jednej podprsenky, ktorú bez prania nosí aj niekoľko týždňov, a to zvlášť v chladnom počasí, keď sa toľko nepotíme. Pri takomto nosení podprsenky ale hrozí, že sa rýchlo opotrebuje, čím stratí svoju pružnosť a podporné vlastnosti. Prsia a chrbtica tak v konečnom dôsledku môžu utrpieť.

Po rozhovore redaktorky zahraničného portálu Metro s odborníkmi na podprsenky máme jasno nielen v tom, ako často by sme ich mali prať, ale aj v tom, kedy by sme mali začať premýšľať nad kúpou novej podprsenky.

Ideálne pranie je po každom nosení

Julia Mercerová, ktorá sa špecializuje na vhodné tvary podprseniek, napríklad hovorí: „Odporúčam oprať ju po každom použití, aby vaša podprsenka ostala čistá a svieža.“ Mercerová ďalej odporúča investovať do novej podprsenky aspoň raz za rok.

„Môj najlepší tip pre starostlivosť o ne je vytvarovať podprsenku s výstužou v rukách po každom opraní. Ideálna teplota na pranie je 40 stupňov, a podprsenku by sme mali skladovať tak, aby sme nepoškodili kostice.“

Verná zákazníčka obchodu so spodnou bielizňou Boux Avenue Lisa Annandová si zas myslí, že starostlivosť o podprsenky je individuálna záležitosť. „To, ako často by sme ich mali prať, v záleží od človeka. Jednu podprsenku by ste ale nemali nosiť viac dní po sebe – lepšie je obmieňať ich.“

Podprsenku treba pri nákupe vyberať tak, aby bola vhodná na pranie v práčke. Okrem toho by ste podprsenky pred praním mali umiestniť do samostatného vrecka, ktoré ich v práčke ochráni.

Vieme, že máloktorá žena má čas a chuť prať podprsenku po jedinom nosení, a tak sme vzali do úvahy aj myšlienky diskutujúcich na niekoľkých fórach. Ľudia sa v zásade zhodli na tom, že je prijateľné, ak podprsenku operiete po 2 až 3 noseniach. Ak ani táto alternatíva pre vás nie je prijateľná, skúste si aspoň po 2 – 3 dňoch nosenia vymeniť podprsenku za inú, aby si nosená podprsenka stihla navrátiť elasticitu.