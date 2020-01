Video: Manželia začuli spod kapoty zvláštne zvuky. Takýto šokujúci nález nečakali

Mnohí vodiči vedia, že pod kapotou auta sa radi schovávajú rôzne drobné živočíchy od hlodavcov až po mačky a preto by si najmä v zime mali skontrolovať, ako vyzerá motor auta. Manželia z Bangkoku, ktorí natočili toto video, však ani vo sne nečakali, že si tam nájdu viac ako metrového varana.

Santi Sornkaew sa chystal vyraziť na cestu so svojou manželkou Paveenou, keď začuli z spod kapoty zvláštny hluk. Keď otvorili kapotu auta, ostali v šoku. Následne sa snažili dovolať na miestnu odchytovú službu, no tá nemala čas a tak spolu so susedmi ďalších 30 minút zápasili s divokým jašterom.

Zábery ukazujú, ako nahnevaný varan opakovane šľahá chvostom, aby sa bránil pred odchytom. Miestnym obyvateľom sa nakoniec podarilo zakryť mu hlavu vreckom, čo ho dočasne upokojilo, aby ho mohli zviazať a počkať na odchytovú službu. Predpokladá sa, že jašter sa vynoril z neďalekého kanála a hľadal nejaký tieň, preto vliezol do motora cez spodnú časť auta.

Video: Pod kapotou auta sa skrýval varan