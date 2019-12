Matovič: Obvinenie Dobroslava Trnku je zadosťučinením pre poctivých ľudí

Obvinenie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava T. je zadosťučinením pre obyčajných, poctivých ľudí. Vyhlásil to predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič.

„Obvinenie Dobroslava T. je zadosťučinením pre obyčajných, poctivých ľudí a zdvihnutým prstom pre mafiu, ktorú Smer cez neho dlhé roky chránil. Na druhej strane je namieste obávať sa, že zrazu zvýšená aktivita NAKA súvisí len s vytváraním dojmu na ľudí, vzhľadom na voľby za dverami,“ uviedol Matovič pre TASR.

Podozrení v súvislosti s Dobroslavom T. je podľa Remišovej oveľa viac. „Vyšetrovanie by malo pokračovať o to intenzívnejšie, keďže rozsah škôd, ktoré Dobroslav T. mohol na poste generálneho prokurátora spôsobiť, bude oveľa väčší,“ uviedla s tým, že je na mieste otázka, či v jeho prípade dlhodobo nehrozí ovplyvňovanie alebo marenie vyšetrovania, a či by nemal byť stíhaný väzobne. Remišová upozornila, že je potrebné stransparentniť proces výberu generálneho, ale aj špeciálneho prokurátora.

Pre SaS je neprípustné, že Dobroslav T. je stíhaný na slobode a nie je vo vyšetrovacej väzbe, „pretože je prinajmenšom zrejmé, že bude mať možnosť ovplyvňovať vyšetrovanie“. SaS preto vyzýva špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, aby pre Dobroslava T. nariadil väzbu.

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) považuje vznesenie obvinenia za správny počin. Orgány by sa podľa nej mali pozrieť aj na generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. „Dobroslav T. mu púšťal zvukovú nahrávku Gorila v čase, keď bol Čižnár krajským prokurátorom. Konal?“ pýta sa a avizuje, že v tejto súvislosti podáva trestné oznámenie. „Je na orgánoch činných v trestnom konaní preskúmať, či sa Čižnár rovnako nedopustil marenia spravodlivosti, keď ako prokurátor oboznámený so zvukovou nahrávkou Gorila (čo sám priznal) nekonal,“ dodala Ďuriš Nicholsonová na sociálnej sieti.

„Som veľmi rád, že po dvoch rokoch od vraždy novinára, kedy sa zásadným spôsobom zmenilo Slovensko, konečne prichádza spravodlivosť,“ reagoval pre TASR predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.

„Ten, kto mal na spravodlivosť dozerať, ju sám maril,“ reagoval na sociálnej sieti líder koalície mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu Michal Truban. Dodal, že v parlamente chcú hneď na prvej schôdzi navrhnúť zmeny pravidiel voľby generálneho prokurátora. „Tak, aby sa nástupca Čižnára vyberal zo širokého spektra návrhov transparentným spôsobom s verejným vypočutím,“ dodal.

O väzobné stíhanie Dobroslava T. podľa stanoviska neparlamentnej Demokratickej strany opakovane žiadali nezaradení poslanci Jozef Rajtár a Ľubomír Galko. Žiadajú oň aj teraz. „Na jeho väzbu sú tri dôvody: aby nemohol ovplyvňovať svedkov a mariť tak vyšetrovanie, aby nemohol ujsť a vyhýbať sa tak trestnému konaniu,“ napísala strana vo svojom stanovisku.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil Dobroslava T. za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Skutku sa mal dopustiť v rokoch 2007 až 2014, keď po prevzatí zvukovej nahrávky Gorila od Mariana K. ju ukrýval a neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní. Konať tak mal podľa polície s úmyslom zadovážiť majetkový prospech sebe a Marianovi K.