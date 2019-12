Video: Takéto tankovanie ste ešte nevideli, benzín si chcela odniesť v igelitke

Zákazníci čerpacej stanice zachytili bizarný moment, kedy si žena natankovala do plastovej tašky a následne ju vložila do kufru vozidla. K incidentu došlo v Houstone v Texase. Žena vo videu si natankuje do veľkej igelitovej tašky pohonnú hmotu až do momentu, kedy vyzerá, že praskne. Následne si tašku položí na zem, no zospodu jej začne benzín vytekať.

Pozrite si video: Šampión vo fackovaní dostal šupu, akú ešte nezažil

Žena sa vynájde a vyberie ďalšiu plastovú tašku, do ktorej vloží igelitku s benzínom. Obe tašky si dobre zaviaže a naloží do kufru auta. Video sa začalo šíriť na sociálnych sieťach, pričom mnohí len krútia hlavou nad tým, ako toto mohlo žene vôbec napadnúť a má neuveriteľné šťastie, že žije.

Video: Tankovanie do igelitky.