Prečo niektoré vône vyvolávajú silné spomienky

Či už je to vôňa obľúbených koláčov z detstva alebo parfém vašej milovanej osoby, vône dokážu oživiť momenty, na ktoré ste si predtým dlho nespomenuli. Prečo však vône a pachy dokážu vyvolávať silné spomienky, najmä tie najviac emocionálne?

V skratke je to tým, že oblasti mozgu, ktoré pracujú s vôňou, spomienkami a emóciami, sú navzájom prepletené. No spôsob, akým je váš čuch spojený s mozgom, je spomedzi všetkých zmyslov unikátny.

Po zachytení vône cez nos a čuchové receptory mozgové bunky prenášajú túto informáciu do malej oblasti mozgu nazývanej amygdala, kde sa spracúvajú emócie, a potom do priľahlého hipokampu, ktorý má na starosti učenie a pamäť.

Vône sú jediné pocity, ktoré cestujú takouto priamou cestou do emocionálnych a pamäťových centier mozgu. Všetky ostatné zmyslové podnety najskôr cestujú do oblasti mozgu zvanej talamus, ktorá funguje ako „rozvádzač“ a odovzdáva informácie o veciach, ktoré vidíme, počujeme alebo cítime do zvyšku mozgu, uviedol John McGann, docent na kadetre psychológie na Rutgers University v New Jersey pre LiveScience.

Ale vône obchádzajú talamus a dostávajú sa do amygdaly a hipokampu jednou či dvoma synapsami. Výsledkom je intímne spojenie medzi emóciami, spomienkami a vôňami. To je dôvod, prečo sú spomienky vyvolané vôňou na rozdiel od iných zmyslov prežívané ako emotívnejšie. Známa, ale dlho zabudnutá vôňa môže ľudí dokonca rozplakať.

Vzťah medzi čuchom a mozgom je unikátny

Vône sú naozaj zvláštne, pretože môžu vyvolať spomienky, na ktoré by ste si bežne nespomenuli. Obvykle, keď človek cíti niečo, čo súvisí so zmysluplnou udalosťou v minulosti, najprv dostane emocionálnu reakciu na pocit a potom môže nasledovať spomienka. Ale niekedy sa spomienka nikdy nevráti a osoba môže cítiť emócie z niečoho, čo sa stalo v minulosti, ale nebude si pamätať, čo zažila.

Ak osoba dlhšie ovoniava vôňu, vôňa sa môže oddeliť od konkrétnej spomienky a stratí svoju silu, aby sa spomienka vrátila. Spomienky vyvolané vôňou majú rovnaké nedostatky ako ostatné spomienky, pretože môžu byť nepresné. Avšak kvôli silným emocionálnym spojeniam, ktoré tieto spomienky vyvolávajú, sú ľudia, ktorí si spomenú na niečo vďaka vôni, často presvedčení, že spomienky sú presné.

Vzťah medzi vôňou a pamäťou sa rozširuje aj na zdravotné problémy súvisiace s pamäťou. Znížený čuch môže niekedy predstavovať skorý príznak stavov súvisiacich so stratou pamäti, ako je Parkinsonova choroba a Alzheimerova choroba, ale môže byť tiež iba dôsledkom starnutia, uviedol McGann.

Toto zvláštne prepojenie emócií a vôní môže mať v skutočnosti jednoduché evolučné vysvetlenie. Amygdala sa vyvinula z oblasti mozgu, ktorá bola pôvodne venovaná rozpoznávaniu chemikálií. Emócie nám hovoria k čomu sa priblížiť a čomu sa vyhýbať a presne toto robí aj čuch. Preto je tak úzko spojený s prežitím.

Spôsob, akým využívame emócie, aby sme porozumeli svetu a reagovali naň, sa podobá tomu, ako zvieratá využívajú svoj čuch. Takže keď nabudúce zacítite nejaký domáci koláč a usmejete sa, alebo vám po parfume začnú stekať slzy, môžete poďakovať spôsobu, akým váš mozog organizuje svoje informácie.