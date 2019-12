Ministerstvo vnútra rokuje s Facebookom v súvislosti s nezákonnou volebnou kampaňou

Uviedla to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na MV Eva Chmelová. Dodala, že naplánované sú aj stretnutia so zástupcami spoločnosti Google.

„Cieľom je získať informácie o osobách, ktoré na Facebooku uverejňovali informácie, ktoré podliehajú sankciám, teda autorov týchto informácií,“ uviedla Chmelová s tým, že s Facebookom sa začali rokovania už po predchádzajúcich voľbách do parlamentu v roku 2016.

Chmelová upozornila, že pre občanov, ktorí chcú uverejňovať na Facebooku príspevky, ktorými by sa porušoval zákon, nebude jednoduché zostať v utajení. Dodala, že to platí aj pre tie osoby, ktoré by zverejňovali predvolebné prieskumy v čase, keď už bude platiť zákaz na ich zverejňovanie. Zákaz sa bude podľa nej týkať aj fyzických osôb, ktorým môže hroziť sankcia 100.000 eur.

Chmelová upozornila, že podľa súčasného znenia zákona je možné zverejňovať volebné prieskumy pred voľbami do NR SR do 9. januára 2020 do 24.00 h. „Všetky prieskumy, ktoré budú uverejnené od 10. januára, budú podliehať sankcii bez ohľadu na to, či ich uverejnila politická strana, právnická osoba alebo fyzická osoba. Ani nie je dôležité, či uverejnenie bolo zdarma alebo sponzorované. Dôležitý je fakt uverejnenia prieskumu verejnej mienky,“ skonštatovala.

Prieskumy verejnej mienky podliehajú podľa Chmelovej najvyšším sankciám. „Pre fyzickú osobu môže hroziť sankcia 100.000 eur, pre politickú stranu je to myslím 300.000 eur,“ informovala.

Novelu zákona, ktorej súčasťou je predĺženie moratória na prieskumy zo 14 na 50 dní pred voľbami, podala prezidentka Zuzana Čaputová na Ústavný súd (ÚS) SR. Nová legislatíva sa má vzťahovať na parlamentné voľby, ktoré budú 29. februára 2020. V podaní prezidentka navrhla pozastaviť účinnosť ustanovenia z dôvodu možného ohrozenia informačného základného práva všetkých oprávnených voličov.

Šéf štátnej volebnej komisie Eduard Bárány si myslí, že pokiaľ ÚS pozastaví účinnosť tohto zákona, bude platiť doterajšie dvojtýždňové moratórium. Pripomína však, že sú na túto problematiku rôzne názory.