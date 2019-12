Video: Muž si dokáže skryť neuveriteľne dlhú bradu

Dlhé brady sú v dnešnej dobe trendová záležitosť a nielenže si vyžadujú, aby si ich muži prestali strihať, ale aj aby sa o ne náležite starali. Podobne ako s vlasmi je nutné česanie, umývanie, výživa a styling brady, aby vyzerala upravene. Občas však táto pýcha môže byť dosť nepraktická, no toľkých centimetrov je občas ľúto sa zbaviť.

Wayne Bailey natočil video pre všetkých mužov s dlhými bradami, ktorí si ich potrebujú dočasne skrátiť a nožnice neprichádzajú do úvahy. Wayne si najprv bradu uhladí pomocou oleja a prečeše hrebeňom. Potom si zoberie malú gumičku a zviaže si bradu do drdola. Ten nakoniec schová do vnútra brady. Podľa Wayna takto brada vydrží celý deň a nie je nutné ju počas dňa upravovať.

Video: Takto sa dá skrátiť dlhá brada bez nožníc