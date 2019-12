Video: Traja bratia predviedli úžasné schopnosti. Potom prišiel na pódium ich otec

Traja súrodenci vystupujúci pod názvom Messoudi Brothers zodvihli zo stoličiek publikum aj porotu v relácii America's Got Talent. Ich príchod do USA bol sprevádzaný nešťastím, pretože ich let z Bejrútu mal meškanie a letecká spoločnosť stratila ich batožinu, preto im produkcia aspoň požičala obleky, v ktorých mali vystupovať.

Tie sa však na mladíkoch dlho neohriali, pretože už po pár sekundách si saká a košele dali dole, aby predviedli svoje úžasné číslo. Ako uviedli porote, ich inšpiráciou bol ich otec, ktorý sám pred rokmi pricestoval do Ameriky, aby tam vystupoval a oni chcú dokázať, že tiež majú na to, aby si získali srdcia fanúšikov.

Porota aj diváci boli ohromení z ich predstavenia a počas aplauzu bratia využili tento moment a zvolali si na pódium ich otca. Keď sa začal tiež vyzliekať, diváci otvárali ústa a čakali, čo sa bude diať. Otec posunul ich čislo ešte o jednu úroveň vyššie a Messoudi Brothers zaistil postup v súťaži.

Video: Otec bol zlatý klinec programu