Ako na nočnej oblohe rozoznať hviezdu od planéty? Spoľahnite sa na ľahký trik

Ak vás astronómia zaujíma, alebo sa len radi dívate na nočnú oblohu, určite oceníte trik, vďaka ktorému budete okamžite schopní rozoznať na nočnej oblohe hviezdy a planéty. Hlavný rozdiel je v mihotaní.

Hviezdy sa na nebi mihotajú kvôli obrovskej vzdialenosti, aká je medzi nimi a Zemou. Najbližší hviezdni susedia nášho Slnka sú napríklad vzdialení až viac ako 4 svetelné roky. Kvôli tejto vzdialenosti vidíme hviezdy len ako maličké svetelné body.

Po tom, ako svetlo hviezdy dorazí k zemi, zlomí sa pod vplyvom rôznych teplôt pri prechode cez zemskú atmosféru. Lom svetla je v porovnaní s veľkosťou svetelného bodu, aký vidíme na oblohe, oveľa výraznejší, preto sa nám zdá, že sa hviezda na oblohe mihoce. Hovoríme o takzvanej astronomickej scintilácii.

Planéty a Slnko sú samozrejme oveľa bližšie k Zemi. Atmosféra láme aj ich svetlo, ale keďže sú k nám bližšie, na oblohe sa nám tiež zdajú byť väčšie. Pomocou teleskopu alebo ďalekohľadu by ste ich od hviezd rozoznali celkom ľahko – pripomínajú totiž skôr okrúhly disk ako malý svetelný bod. Ako ich však rozoznať voľným okom?

Hlavný rozdiel medzi hviezdami a planétami na nočnej oblohe, ktorý možno pozorovať aj bez pomôcok, je to, že planéty sa na nebi nemihotajú, a to preto, že ich svetlo sa pri prechode cez atmosféru nestíha lámať dosť rýchlo na to, aby na chvíľu mohli zmiznúť z dohľadu.

Niekedy sa mihotajú aj planéty

Skúsení pozorovatelia hviezd vedia okamžite povedať, ktoré teleso na oblohe je planéta a ktoré je hviezda len podľa toho, či sa mihotá. Aj oni by však mali dať pozor na prípady, keď sa na nebi jagajú aj planéty.

K tomuto javu dochádza vtedy, keď sa dívate na planétu, ktorá je príliš nízko nad obzorom. Pri pozeraní na horizont pred nami totiž stojí hrubšia vrstva atmosféry, a teda svetlo sa láme častejšie.

Ak by sa vám niekedy podarilo letieť do vesmíru, mihotanie vzdialených hviezd by rýchlo zmizlo – nenachádzali by ste sa totiž pod vrstvou atmosféry. Práve lom svetla je dôvod, pre ktorý sa teleskopy vypúšťajú do nebies, aby tam zachytili ostré a ničím nerušené zábery na vzdialené vesmírne telesá.

Mihotanie nie je jediný rozdiel, ktorý by ste si na prechádzke vesmírom všimli. Astronaut James Reilly pre SpaceFlight Insider uviedol, že keď sa vám oči prispôsobia na nové prostredie, „začnete si všímať, že niektoré hviezdy vyžarujú farby, ktoré zo zeme nevidno. Vidíte napríklad pastelové farby – žltú, svetloružovú, svetlooranžovú aj svetločervenú a svetlomodrú – hviezdy svietia všetkými možnými farbami, ktoré zo zeme nevidno, lebo ich filtruje atmosféra.“