Video: Žena v Tatrách si natáčala medvedicu, podľa poľovníka ju delil krok od nešťastia

Mladá žena, ktorá si v Tatrách natáčala medvedicu, sa vystavila obrovskému riziku. Portál Topky.sk zverejnil video zachytávajúce pohľad na celú situáciu.

Video natočil čitateľ Martin, ktorý sa v tom čase nachádzal v aute. Pred ním sa pohybovala medvedica hľadajúca jedlo v kontajneroch. Medvedicu si natočila aj žena, ktorú však od možného útoku šelmy nedelila žiadna prekážka.

Blondína sa nachádzala von, len zopár metrov od hladného medveďa. Poľovnícky špecialista Ján Kuchárik hovorí o nerozvážnom konaní. „Takto získavať zábery, ako to robila tá mladá dievčina, je skutočne nerozvážne a nebezpečné, dovolím si povedať, že až hlúpe. Tam jej chýbal zrejme len jeden krok vpred a dopadlo by to naozaj nešťastne.“

Kuchárik ďalej hovorí, že v závere videa medvedica vyzerá tak, akoby zvažovala útok na ženu. Podľa odborníka hladnému medveďovi stačí aj malý podnet na to, aby zaútočil.

Poľovník ďalej odporúča: „Keby sa vám naskytol niekedy takýto pohľad, v žiadnom prípade sa k medveďovi nepribližujte a dajte sa v tichosti na ústup tým smerom, odkiaľ ste prišli. Vtedy máte najväčšiu istotu, že si vás medveď ani nevšimne, a pokiaľ ide o medvedicu, minimalizujete tým riziko stretu s mladými, ktoré by si medvedica určite chránila.“