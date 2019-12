Video: Pohľad do budúcnosti? Na toto sa treba pripraviť s nástupom elektromobilov

Elektromobily sú najmä kvôli vysokým cenám pre mnohých Slovákov ešte veľkou neznámou. S postupným obmedzovaním naftových motorov a zavádzaním ekologických opatrení, za ktoré je zodpovedná aj Európska únia, je však veľmi pravdepodobné, že sa s nimi na cestách budeme stretávať čoraz častejšie.

V Spojených štátoch sú elektromobily v súčasnosti využívané častejšie, no majitelia musia počítať s nepohodlnou nástrahou, akú sa podarilo zachytiť vo videu tejto rodine.

„Po Dni vďakyvzdania sme cestovali domov z Long Beach, zastavili sme sa natankovať a vyvenčiť psy, a v diaľke sme si všimli dlhý rad áut,“ píšu autori videa v popise. Keď zašli bližšie, aby zistili, čo sa deje, razom vytiahli mobily a začali natáčať.

Pred rodinou sa ocitol rad Tesiel o dĺžke takmer jedného kilometra. Elektromobily čakali na nabitie pred nabíjacou stanicou. Ak by si pred ďalšou cestou nedobili batériu, hrozilo by, že by uviazli na ceste. „Táto nabíjacia stanica je najnovšia a najväčšia v Kettleman City v Kalifornii,“ uvádza rodina.

Ide o ojedinelý jav, keďže obdobie okolo Dňa vďakyvzdania je v Spojených štátoch snáď najrušnejšie za celý rok. Američania z rôznych kútov krajiny sa schádzajú za jedným stolom, aby si pripomenuli poslanie svojich predkov a rodinnú súdržnosť. Zabrať teda dostali nielen cesty, ale aj čerpacie a nabíjacie stanice.