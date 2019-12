Často predpisované lieky na krvný tlak nie sú najúčinnejšie. Toto liečivo funguje lepšie

ACE inhibítory tiež známe ako inhibítory enzýmu angiotenzín konvertázy, ako je benazepril a kaptopril, sa bežne predpisujú na liečbu vysokého krvného tlaku. Fungujú tak, že blokujú hormóny, ktoré spôsobujú zúženie cievnej steny.

Nová štúdia však naznačuje, že tieto populárne lieky sú menej účinné ako tiazidy alebo tiazidové diuretiká. Tiazidy sú diuretiká, ktoré sa často predpisujú na zníženie krvného tlaku, pretože pomáhajú obličkám odstraňovať soľ a vodu z moču.

Vedci analyzovali zdravotné záznamy 5 miliónov pacientov, ktorí užívali antihypertenzíva. Zistili, že tí, ktorí boli na tiazidoch, mali o 15 percent menej hospitalizácií pre zlyhanie srdca, infarkty myokardu a mozgovú príhodu, ako u ACE inhibítorov.

Tiazidové diuretiká lepšie chránia pred fatálnymi ochoreniami

Ak by sa pacienti začali liečiť tiazidmi namiesto ACE inhibítorov, mohlo by to predísť približne 3 100 kardiovaskulárnym príhodám, ako sú srdcové infarkty a mozgové príhody.

K týmto záverom dospela štúdia publikovaná v časopise The Lancet. Tiež sa ukázalo, že pacienti užívajúci ACE inhibítory zaznamenali viac vedľajších účinkov ako pacienti, ktorí sa liečili tiazidovými diuretikami.

Výskum tiež zistil, že liečba non-dihydropyridínovými blokátormi kalciového kanála (BKK) bola najmenej účinná zo všetkých piatich testovaných tried liekov na vysoký krvný tlak.

Ďalšími dvoma liečivami na hypertenziu sú dihydropyridínové BKK a blokátory receptorov angiotenzínu II (ARB). Angiotenzín II je látka, ktorá sa vytvára v tele a zapríčiňuje zúženie krvných ciev, preto sa tlak krvi zvyšuje.

Vo výskume sa ukázalo, že 48% pacientov s hypertenziou bolo liečených ACE inhibítormi, zatiaľ čo 17% pacientov malo predpísané tiazidové diuretikum.

Súčasné klinické smernice považujú všetkých týchto päť rôznych liekov za účinné a bezpečné, ale nie je dostatok dôkazov, ktoré by lekárom pomohli vybrať, ktorý liek by mali pacientovi predpísať ako prvý.