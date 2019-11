Danko: Kotleba je pre mňa neprijateľný, v koalícii s ním by ma nepustili do Ruska

Predseda Národnej rady (NR) SR a šéf SNS Andrej Danko dôrazne odmieta spoluprácu s ĽSNS Mariana Kotlebu pred a po voľbách. Naznačil, že premenovanie strany na Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko nemusí byť v súlade s aktuálnym znením zákona o politických stranách vzhľadom na to, že po novom nesmie názov strany obsahovať meno a priezvisko jej štatutára. ĽSNS by tak vzhľadom na prebiehajúcu kampaň nemusela kandidovať vo voľbách.

Predseda parlamentu Danko odmietol prípadnú spoluprácu s ĽSNS aj v rozhovore pre TASR. „Kotleba je pre mňa neprijateľný,“ zdôraznil s tým, že týmto variantom sa ani nezaoberá. Poukázal na to, že keby vstúpil do koalície či spolupráce s ĽSNS, nepustili by ho napríklad ani na niektoré stretnutia v Ruskej federácii. Skonštatoval, že Kotleba je politicky neprijateľný pre Východ aj pre Západ.

Danko zároveň na utorkovej (19. 11.) tlačovej konferencii povedal, že niektoré strany obchádzajú zákon o politických stranách. Tvrdí, že je zvedavý, ako sa ministerstvo vnútra s týmto vysporiada. „Chcem poukázať aj na problém, ktorý je vo vzťahu k názvu Kotlebovci, kedy by malo MV v nadchádzajúcom období vyzvať stranu na premenovanie. Keďže je volebná kampaň a zmena názvu nie je možná, zákon pozná len jednu sankciu. Som zvedavý, či MV naberie odvahu na kontrolu strany Kotlebovcov,“ skonštatoval.

Šéf parlamentu tak naznačil, že MV by nemalo zaregistrovať zmenu názvu strany, čo by znamenalo, že ĽSNS by už nemohla kandidovať v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.