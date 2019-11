Dieťa by si malo samo vybrať, akému športu sa chce venovať

Rodičia sa pri hľadaní športu pre svoje dieťa nemusia veľmi zaoberať tým, na čo je talentované, radí Viktor Bielik z Katedry biologických a lekárskych vied Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského Bratislava. Za dôležitejšie považuje vytvoriť pre dieťa viacero možností, aby si mohlo samo vybrať, čo ho najviac baví.

Dieťa by si malo podľa Bielika vyskúšať viacero športov, malo by sa rozvíjať komplexne. „Nie je tak dôležité deti testovať. Ak bude dieťa šikovné, tak bude šikovné vo viacerých športoch. Rodičia často strácajú čas tým, aby zistili, ktorý konkrétny šport alebo disciplína je vhodná pre ich deti. Oveľa dôležitejšie však je, že ten šport ich nemá formovať len telesne a zdravotne, ale aj psychicky a sociálne,“ uviedol Bielik pre TASR.

Ideálne pritom je, ak sa dieťa zapája aj do mimo tréningových aktivít, kde je v prostredí rovesníkov. „Keď odveziete dieťa na krúžok, je tam hodinu a potom ho odveziete domov, tak v podstate sa na tom krúžku naučilo nejaké zručnosti, môže tam prísť k rozvoju kondičných schopností, ale neformujeme ho. Preto sú dobré kluby alebo súbory, kde deti trávia viacej času, majú spoločné sústredenia a preteky, na ktoré idú deti skôr a sú tam dlhšie, ako je len trvanie samotného tréningu,“ vysvetlil Bielik.

Nejde pritom len o tímové športy, ale aj tie pre jednotlivcov. „Je to individuálny šport z hľadiska pretekov, z hľadiska súťaže, ale trénuje sa v kolektíve,“ povedal Bielik. V kolektívnych hrách sa musia deti naučiť pracovať tímovo, čo ich formuje určitým spôsobom. Individualisti sa však musia v kolektíve prispôsobiť a preto je niekedy pre silné indivíduá lepšie presadiť sa v športoch pre jednotlivcov.

Rodičia by tiež nemali mať vždy veľké očakávania, čo sa týka výsledkov. „Pre to, aby to dieťa vyhralo, je dôležité, že musí byť súťaživé. Ak to dieťa nie je súťaživé, môžeme mu vybrať šport, aký chceme, bude sa hýbať, bude zdravé, ale nebude vyhrávať,“ vysvetlil Bielik.