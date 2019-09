Poslanci vyzvali Johnsona, aby tlačil na dosiahnutie dohody o brexite

Poslanci sa obávajú, že Johnson by pri odchode Británie z EÚ bez dohody mohol obísť nový zákon, ktorý ho za istých okolností zaväzuje žiadať ďalší odklad termínu brexitu.

„Chceme praktickú dohodu, ktorá si dokáže získať podporu väčšiny v parlamente a začne zjednocovať našu hlboko rozdelenú krajinu,“ povedal poslanec Labouristickej strany Stephen Kinnock, ktorý je členom skupiny združujúcej poslancov viacerých strán s názvom MPs for a deal (Poslanci za dohodu).

Ďalšia členka skupiny Victoria Prentisová z Johnsonovej Konzervatívnej strany pre stanicu BBC povedala, že chce brať do úvahy výsledky referenda o brexite z roku 2016 a zároveň sa vyhnúť škodám spôsobeným prípadným brexitom bez dohody.

Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu v utorok ani na druhý pokus neschválili návrh premiéra Borisa Johnsona na vypísanie nových volieb na 15. októbra.

Zasadnutie britského parlamentu bolo následne prerušené do 14. októbra. Zákonodarcovia sa teda opäť zídu len približne dva týždne pred termínom brexitu, ktorý je stanovený na 31. októbra.

Johnson počas rozpravy pred utorkovým hlasovaním zopakoval, že nemieni žiadať o odklad brexitu aj napriek novému zákonu, ktorý ho k tomu zaväzuje v prípade, že by hrozil brexit bez dohody. Zákon v pondelok podpísala britská kráľovná Alžbeta II.

Podľa uvedeného zákona by mal premiér do 19. októbra predložiť parlamentu na schválenie návrh dohody o brexite alebo nechať poslancov hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody. Ak by to do tohto termínu neurobil, musel by požiadať EÚ o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020.

Členovia konzervatívnej strany podporujúci brexit naliehali na premiéra, aby nový zákon ignoroval.