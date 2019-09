Pred 18 rokmi zaútočili islamskí teroristi na ciele v USA

Devätnásť islamistov z teroristickej siete al-Káida zaútočilo 11. septembra 2001 v štyroch dopravných lietadlách na ciele v Spojených štátoch. Dve lietadlá vrazili do budov Svetového obchodného centra (WTC) v New Yorku, tretie narazilo do budovy Pentagónu vo Washingtone a štvrté sa zrútilo v štáte Pensylvánia.

Na mieste dvoch zrútených budov WTC sa každoročne stretávajú pozostalí po obetiach teroristických útokov i tí, čo útoky prežili. Na obete spomínajú zvonením zvonov, minútou ticha a čítaním ich mien.

Ráno 11. septembra 2001 o 08.45 h miestneho času lietadlo americkej leteckej spoločnosti Boeing 767 s palivom v nádržiach vrazilo do severnej budovy WTC v New Yorku. Následne, 18 minút po prvom stroji narazil do južnej budovy WTC druhý Boeing 767. Nárazy spôsobili výbuch a rozsypanie budov.

Útočníkmi boli teroristi zo Saudskej Arábie a siedmich ďalších arabských krajín; útok financovala teroristická organizácia al-Káida saudskoarabského militanta Usámu bin Ládina. USA po ňom pátrali v rámci boja proti terorizmu, až ho napokon vypátrali a zastrelili príslušníci špeciálnej jednotky Seals v Pakistane. Smrť Usámu bin Ládina potvrdil 2. mája 2011 prezident USA Barack Obama.

Tretie lietadlo útočníci namierili na sídlo Ministerstva obrany USA - Pentagónu - a o 09.45 h vrazili do jeho západnej strany. Pri útoku zahynulo 125 vojenských a civilných zamestnancov rezortu obrany, ako aj 64 cestujúcich v lietadle vrátane piatich únoscov.

Vtedajší prezident USA George W. Bush, ktorý bol v čase útoku na Floride, sa vrátil do Bieleho domu. V televíznom prejave konštatoval, že USA vinníkov vypátrajú a potrestajú a rovnaký osud postihne aj krajinu, ktorá teroristom poskytne úkryt.

Miesto, na ktorom stálo WTC (tzv. „dvojičky“), dostalo názov Ground Zero.

Útoky z 11. septembra zasiahli okrem Spojených štátov celý svet. Vo svete sprísnili bezpečnostné opatrenia na medzinárodných aj vnútroštátnych letiskách. Vo viacerých štátoch schválili tvrdú protiteroristickú legislatívu.