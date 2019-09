Video: Sneh v septembri - V stredisku napadlo 30 centimetrov

Počasie v Taliansku sa v septembri zbláznilo a v Livigne na severe krajiny napadlo 30 cm snehu. Livigno je obec v severnej časti Talianska v Lombardii. Nachádza sa v nadmorskej výške 1809 m a patrí medzi obľúbené lyžiarske strediska.

Aj keď sa v tejto obci dokáže udržať sneh až do mája, snehové zrážky v septembri sú však mimoriadne zriedkavé. Obyvateľov obce a turistov tak prekvapila poriadna snehová nádielka na začiatku jesene. O zábery zasneženej krajiny sa viacerí podelili na sociálnej sieti.

Video: Počasie sa zbláznilo