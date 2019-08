Simon chce ešte rokovať s SMK, predstaviť si vie aj spolusprácu s PS

Mimoparlamentné Maďarské fórum (MF) chce ešte rokovať o spolupráci s neparlamentnou SMK. Spoluprácu si vie predstaviť aj s Progresívnym Slovenskom, ktoré vytvorilo maďarskú platformu. TASR to potvrdil šéf MF Zsolt Simon s tým, že chce zabezpečiť zastúpenie maďarskej menšiny v parlamente aj po budúcoročných voľbách.

„Teší ma, že sú také slovenské strany, ktoré problémy Maďarov na Slovensku považujú za minimálne také dôležité ako problémy Slovákov,“ skonštatoval Simon v súvislosti s platformou PS. Dôležité preňho je, aby chceli priniesť zmenu. Hoci si spoluprácu s PS vie predstaviť, ešte nerokovali.

SMK je pripravené ísť do volieb aj samostatne, vie si však predstaviť spoločnú kandidátku a spoluprácu s inými stranami aj bez Mosta-Híd. Pre TASR to povedal tlačový tajomník strany Róbert Králik. So stranou Bélu Bugára sa SMK na spolupráci nedohodla. Rokovala aj s inými stranami, zatiaľ nevie, či s niektorou pôjde do koalície.

SMK z prípadných rokovaní nevylúčila lídra OĽaNO Igora Matoviča, ktorý vyzval na spoluprácu aj strany menšín. Dodal, že ak bude ochota zo strany MF, sú tomu otvorení, závisí to však aj od podmienok. Konkrétne ponuky zatiaľ od Matoviča či Simona podľa hovorcu SMK nedostali.

Vytvorenie maďarskej platformy PS považuje SMK za legitímne, rokovania nevylučuje. „Počkáme, ako sa to vyvinie, neplánovalo sa konkrétne stretnutie, v prípade ponuky nevylučujeme ani to, že si s nimi sadneme a budeme o tom hovoriť spoločne,“ vysvetlil.

Maďarské strany spustili rokovania o prípadnej spolupráci pre budúcoročné parlamentné voľby v lete. Vládny Most-Híd sa pohybuje na hranici zvoliteľnosti, SMK je v prieskumoch dlhodobo pod piatimi percentami, MF a MKDA-MKDSZ sa v prieskumoch verejnej mienky neobjavujú. Všetky strany sa zhodujú, že chcú zabezpečiť zastúpenie Maďarov v parlamente, hovoria o potrebe spolupráce. Most-Híd sa nateraz dohodol s MKDA-MKDSZ. Iné dohody zatiaľ nie sú. O význame menšín a ich zastúpenia v parlamente hovoria aj iné strany.