Aktivisti našli v pitnej vode zo Žitného ostrova mikroplasty

„Sedemdesiatpäť mikrometrov je asi ako hrúbka ľudského vlasu. To množstvo nie je veľké, ale keďže sme boli dlhé roky hrdí na to, že na Žitnom ostrove je kvalitná voda, nie je asi dôvod, aby sme pili mikroplasty,“ povedal na utorkovej tlačovej konferencii združenia jeho člen Dušan Velič, ktorého výsledky prekvapili.

Výsledky chcú aktivisti v ďalšom kroku porovnať s analýzami minerálnych a balených vôd. Analýzu vzorky z Rovinky tiež postúpia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), ktorá zdroj spravuje. „Budeme očakávať, že ona ovzorkuje ďalšie svoje zdroje,“ uvidela predsedníčka OZ Za našu vodu Annamarie Velič, ktorá dúfa, že sa postupne pridajú aj ďalšie vodárenské spoločnosti.

„Nechceme nikoho strašiť, voda v Rovinke je inak výborná. Pitím takejto vody prijmeme dva miligramy plastu ročne, čo je v podstate nič. Zoberme si však, že ten stav sa môže zhoršovať. Jedného dňa to môže byť päť gramov, kde už je vplyv otázny,“ konštatoval D. Velič.

Aktivisti nevedia, odkiaľ sa mikroplasty do vody z Rovinky dostali. „Zatiaľ vieme, že minimálne polovica plastov nie je z potrubia, pretože majú silikónový a teflónový pôvod. Na základe jednej vzorky je to však ťažké povedať,“ uviedla A. Velič. D. Velič si myslí, že mikroplasty sa na Žitný ostrov pravdepodobne dostali z Dunaja. Mikroplasty v Dunaji by mala skúmať ďalšia analýza združenia.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nedávno zhodnotila, že podľa súčasných obmedzených informácií aktuálna úroveň mikroplastov v pitnej vode nepredstavuje zdravotné riziko. Vyzvala však na ďalší výskum, najmä v súvislosti s nárastom znečistenia životného prostredia plastmi.

Na základe analýzy WHO sa čiastočky mikroplastov väčšie ako 150 mikrometrov v ľudskom tele pravdepodobne nevstrebávajú a predpokladá sa, že vstrebávanie menších čiastočiek je takisto obmedzené.