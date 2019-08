Video: Herečke zo seriálu Hra o tróny uprostred noci zobrali dieťa

Herečka známa zo seriálu Hra o tróny Josephine Gillanová potvrdila, že sociálne služby v Izraeli jej odobrali dieťa. Gillanová, ktorá v seriáli hrala prostitútku Marei, tvrdí, že jej osemmesačnú dcéru odviedli v noci sociálni pracovníci bez jej vedomia.

Dieťa bolo v starostlivosti jej priateľky, zatiaľ čo herečka bola na terapii v dôsledku popôrodnej depresie. Video, ktoré Gillanová zdieľala na sociálnej sieti ukazuje, ako uniformovaní muži odvádzajú 8-mesačnú Gloriu. Priateľka, ktorá sa o Gloriu v tom čase starala, žiadala pracovníkov, aby dieťa pustili, no polícia sa jej vyhrážala zatknutím.

The disturbing moment that the #Israeli #socialservices kidnapped my baby! At 12:30pm at night on Sunday! My friend pleaded! But was threatened to jail if she did not hand over my baby! me & loving friend and her family! We are all heartbroken! #IsraeliCrimes #unjust pic.twitter.com/azr2GHSede