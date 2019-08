Video: Dvaja muži prerobili scény z nového Levieho kráľa. Tieto animácie vás okúzlia

Leví kráľ z roku 1994 patrí medzi najobľúbenejšie animované rozprávky všetkých čias a preto niet divu, že spoločnosť Disney sa po 25 rokoch rozhodla priniesť novú verziu filmu 3D animáciami. Tie však mnohým ľuďom neulahodili a predstavovali si viac rozprávkové animácie ako realistické šelmy na filmovom plátne. Kritici nového filmu pripomínajú, že animovaným zvieratám chýbajú emócie a preto film nie je natoľko okúzľujúci ako starší originál.

Nikolay Mochkin a Jonty Pressinger sa preto rozhodli ľuďom priniesť ochutnávku toho, ako by ich obľúbené postavy mohli vyzerať s rozprávkovým vzhľadom no realistickými textúrami. V 18-sekundovom klipe skombinovali hyperrealistické telá zvierat s výraznými gestami z pôvodného filmu. Ich animácie mnohým pripomenuli čaro 2D Levieho kráľa a dokonca by si takto vedeli predstaviť aj celý film.

Video: Takto by sa Leví kráľ mnohým páčil oveľa viac