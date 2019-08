Teplota v izbe dokáže ovplyvniť vašu inteligenciu. Účinky sú u mužov opačné ako u žien

Nový výskum ukázal, že zvýšenie teploty v miestnosti môže zlepšiť výsledné skóre na inteligenčných testoch o takmer 10 percent. Tento efekt však možno pozorovať iba u žien, ktorým sa pri zvýšení teploty v izbe zlepšia slovné a matematické zručnosti.

U mužov je to však naopak a dosahujú lepšie výkony v testoch, keď je teplota v miestnosti chladnejšia. Toto zistenie môže pomôcť vysvetliť, prečo ženy uprednostňujú vyššiu teplotu miestnosti ako muži.

Štúdia odhalila, že ženy mali v matematických testoch o 9 percent viac odpovedí správne, keď bola teplota o 5 ° C vyššia. Pri vyšších teplotách sa ženy na skúškach viac snažili, zatiaľ čo muži zvýšili svoj výkon skôr pri nižších teplotách.

Prvý autor štúdie Tom Y. Chang uviedol:

„Zistili sme, že to nie je len o tom, či sa cítite pohodlne alebo nie, ale že vaša výkonnosť je ovplyvnená teplotou. Jednou z najúžasnejších vecí, ktorú sme sa dozvedeli, je, že nejde o extrémne teploty. Aj keď prejdete z 15,5 na 24 ° C, čo je relatívne normálny teplotný rozsah, stále uvidíte významnú zmenu vo výkone.“

Ďalší dôvod, prečo majú ženy radi teplo v izbe

V štúdii s trefným názvom „Bitka o termostat“ bolo 542 mužov a žien podrobených testom matematických, logických a verbálnych schopností pri teplotách v rozmedzí od 16 ° C do 32 ° C.

Pri skúškach matematických a verbálnych schopností ženy dosahovali lepšie výsledky, keď im bolo teplejšie, a muži, keď im bolo chladnejšie. V prípade logických testov teplota nemala žiadny vplyv na výkonnosť mužov ani žien.

Autori štúdie dospeli k záveru: