Toto sa deje, keď máte medzi kolegami kamarátov

Viac možností, ako dokončiť prácu

Väčšina ľudí trávi viac času v práci ako doma, prečo je prirodzené, že s kolegami dokážete behom práce nadviazať priateľstvá. Priatelia v pracovnom kolektíve vám môžu pomôcť dosiahnuť úspech a zároveň s nimi dokážete prediskutovať svoje pracovné problémy lepšie ako s rodinou. Ako však priatelia medzi kolegami vplývajú na vašu prácu? Štúdie ukázali, že ak máte v práci aspoň jedného priateľa, pomôže vám to lepšie fungovať a vďaka nemu ste inovatívnejší, čo môže viesť rýchlejšiemu kariérnemu rastu. Tu je niekoľko výhod priateľstva medzi kolegami.

Podľa štúdie môžete mať vďaka priateľovi väčšiu motiváciu chodiť do práce, pretože je to miesto, kde môžete spolu tráviť čas. Z tohto dôvodu je pravdepodobnejšie, že sa budete chcieť viac zapojiť do spoločných úloh a projektov, vďaka čomu môžete zdieľať nové nápady a zvýšiť efektivitu práce. Priatelia v práci tiež znižujú pravdepodobnosť, že budete chcieť opustiť prácu o 20%. Štúdia tiež naznačuje, že 50% zamestnancov pracujúcich v priateľskom kolektíve má so spoločnosťou osobitné puto v porovnaní s 10% tých, ktorí majú iba profesionálne vzťahy.

Mzda, príležitosti na kariérny rast a firemné benefity sú niektoré z hlavných faktorov, ktoré ľudia zvažujú pri hľadaní zamestnania. Podľa prieskumu však dve tretiny žien pripúšťajú, že sociálny aspekt je tiež dôležítý pre zamestnanie. Dve tretiny žien sa domnievajú, že mať priateľku v kancelárii je nevyhnutné pre pohodlnú prácu.

Priateľstvá zlepšujú dynamiku, čo vedie k inováciám

Udržiavanie priateľstva na pracovisku môže viesť vyšším ziskom, pretože zamestnanci sa cítia viac spokojní s členmi tímu. To znamená, že sú ochotní riskovať, čo by mohlo viesť k inováciám. Vďaka vybudovanej dôvere majú nadriadení tendenciu hodnotiť výkony tímu a všeobecne spoločnosti ako pozitívne, čo môže mať za následok zvýšenie platov, povýšenie alebo odmeňovanie za ich výkony. A čo viac, je menej pravdepodobné, že po dni v práci budete mať negatívne pocity, obavy, stres a únavu.

Priateľstvá pomáhajú zlepšovať efektivitu v práci a podľa výskumov sa ukázalo, že v spoločnostiach, kde sú medzi kolegami priateľstvá, je o 36% menšie riziko pracovných úrazov. Dôvodom je, že pracovníci majú silnejšie spojenie s kolegami a viac si navzájom pomáhajú.

Myslíte si, že je vhodné mať v práci priateľa? Alebo si myslíte, že vzťahy by mali byť vyslovene profesionálne? Podeľte sa o svoj názor v komentároch.