Choroba v lete je odlišná od zimnej: Tu sú skryté príčiny, prečo ste chorí v teplom počasí

Bez ohľadu na ročné obdobie je príčinou prechladnutia väčšinou vírus. Keď sa oteplí, vírusy, ktoré spôsobujú väčšinu prechladnutí, majú tendenciu sa presúvať.

Enterovírusy spôsobujú veľa letných prechladnutí, ktoré vyvolávajú príznaky zápalu horných dýchacích ciest, ako je výtok z nosa a bolesti v krku, ako aj problémy so žalúdkom. Enterovírusy sú častejšie v letných mesiacoch ako rhinovírusy, ktoré sú častejšie v chladnejších mesiacoch.

Antibiotiká zvyčajne nedokážu liečiť nachladnutie, ale domáca liečba vám môže pomôcť sa zotaviť rýchlejšie. Čítajte ďalej a dozviete sa viac o prechladnutí v lete a o tom, ako zmierniť príznaky.

Príznaky choroby v lete

Príznaky prechladnutia v lete sa podobajú na tie zimné. Je to napríklad:

nádcha

kašeľ

hlieny

bolesti hlavy

tlak v dutinách alebo hlave

bolesť hrdla

málo energie

bolesť svalov

kýchanie

V zime prechladnutie často nespôsobuje horúčku, najmä u dospelých, ale letné enterovírusy môžu spôsobiť náhlu horúčku. Niektoré enterovírusy spôsobujú iné choroby s rôznymi príznakmi. Patrí sem:

herpangína, ktorá spôsobuje malé pľuzgiere na ústach a krku, ako aj náhlu horúčku

ochorenie rúk, nôh a úst, ktoré spôsobuje príznaky podobné herpangíne, s výnimkou toho, že pľuzgiere sú tiež na rukách a nohách a osoba môže mať aj príznaky podobné chrípke

konjunktivitída alebo zápal spojoviek, ktorý spôsobuje opuch a začervenanie v jednom alebo oboch očiach

Enterovírusy môžu zriedkavo spôsobiť vážne a potenciálne život ohrozujúce choroby, ako je meningitída a myokarditída.

Prechladnutie verzus alergie

Môže byť ťažké rozlíšiť nachladnutie od alergie, najmä keď príznaky nastupujú na začiatku alergickej sezóny.

Niektoré dôležité rozdiely zahŕňajú:

Horúčka: Alergie na látky prenášané vzduchom, ako sú prach a peľ, nespôsobujú horúčku.

Čas ochorenia: Alergie sa zvyčajne objavia hneď, ako sa osoba dostane do kontaktu s alergénom. Napríklad osoba sa môže cítiť chorá hneď po začiatku peľovej sezóny.

Dĺžka choroby: Nachladnutie zvyčajne trvá menej ako 10 dní, zatiaľ čo alergie môžu trvať mnoho týždňov.

Vzorec príznakov: Ľudia s alergiou si môžu všimnúť, že sa ich príznaky zlepšujú v interiéri alebo pri používaní klimatizácie alebo vzduchových filtrov.

Vyčerpanie: Nachladnutie zvyčajne spôsobuje vyčerpanie a únavu, zatiaľ čo alergie len zriedka.

Bolesti svalov: Alergie môžu spôsobovať bolesti hlavy a tváre, ale nespôsobujú rozsiahle bolesti svalov.

Reakcia na lieky: Antihistaminiká pomáhajú pri mnohých alergiách, zvyčajne však nepomáhajú pri príznakoch nachladnutia.

Ako liečiť prechladnutie v lete

Žiadne lieky nemôžu zabíjať vírusy, ktoré spôsobujú väčšinu letných prechladnutí. S príznakmi však môžu pomôcť voľne dostupné lieky:

dekongestanty na pomoc s kašľom a hlienmi

voľnopredajné lieky na zmiernenie bolesti a horúčky

mentolová masť na hrudník

teplá sprcha na odhlienenie

zvlhčovač pri spaní na pomoc pri kašľaní

med môže pomôcť s kašľom

zinok môže pomôcť skrátiť prechladnutie

Prechladnutie môže občas spôsobiť sekundárne infekcie, napríklad u detí sa často vyskytujú infekcie ucha. Tie môžu liečiť antibiotiká. Je však dôležité poznamenať, že antibiotiká neliečia prechladnutie. Ich použitie na tento účel môže viesť k zníženiu účinnosti antibiotík v priebehu času, čo prispieva k rezistencii na antibiotiká.

Rizikové faktory ochorenia v lete

Človek sa môže nakaziť aj v lete, keď sa dostane do kontaktu s choroboplodnými zárodkami z ľudských slín, hlienu alebo výkalov. Napríklad, ak chorý človek kýchne do ruky a potom potriasa rukou inej osoby, vírus sa môže šíriť. Podobne, ak malé čiastočky výkalov ostávajú v bazénoch a na iných verejných miestach, môže to spôsobiť šírenie enterovírusu.

Viac ako 200 rôznych typov vírusov môže spôsobiť prechladnutie a doba, počas ktorej sú nákazlivé, sa líši. Vo všeobecnosti je osoba nákazlivá v čase, keď má horúčku a najmenej jeden deň po nej. Najviac nákazliví ľudia sú tí, ktorí majú závažné príznaky a choroby môžu šíriť niekoľko dní.

Medzi rizikové faktory letného prechladnutia patrí:

trávenie času v blízkostí detí, ktoré si neumývajú ruky a často ich bozkávame

trávenie času v uzavretých verejných miestach alebo v úzkom kontakte s ostatnými ľuďmi, ktorí si neumývajú ruky

slabý imunitný systém z dôvodu stresu, nedostatku spánku alebo chronického ochorenia

Prevencia

Ak chcete znížiť riziko nákazy, vyskúšajte tieto stratégie:

Ruky si často umývajte, najmä pred jedlom alebo dotykom tváre. Umyte si ruky po tom, čo ste boli na verejných miestach alebo keď ste boli v úzkom kontakte s ľuďmi, ktorí by mohli byť chorí - napríklad po lete v lietadle alebo plávaní.

Ak sa objavia príznaky prechladnutia, zostaňte doma a nechoďte do školy či práce.

Kašlite a kýchajte do vreckovky alebo vnútorného lakťa, aby ste nešírili nákazu rukami.

Nezdieľajte riad s inými ľuďmi.

Nebozkávajte ľudí, ktorí by mohli byť chorí.

Nedotýkajte sa tváre, úst alebo nosa špinavými rukami.

Pred prípravou jedla si vždy umyte ruky.

Vyhnite sa verejným bazénom, ak máte problémy s imunitným systémom.

Uistite sa, že vaše deti si umývajú ruky.

Dezinfikujte povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s infekciou, najmä ak niekto v dome bol nedávno chorý.