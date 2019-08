9 každodenných predmetov, ktoré obsahujú skryté plasty, a ako sa im vyhnúť

Užitočným trendom, ktorý v uplynulom období zachvátil obrovskú časť populácie, je život bez plastov. Ľudia nakupujú ovocie a zeleninu bez plastových vrecúšok, dobrovoľne sa vzdávajú plastových fliaš a pohárikov a viac sa spoliehajú na znovupoužiteľné materiály.

Život bez plastu ale nie je celkom jednoduchý. Okrem viditeľných stôp po plaste, ktoré si možno všimnúť na slamkách, vrecúškach a pohárikoch, na nás číhajú aj skryté plasty. V týchto výrobkoch ich napríklad nájdete:

1. Čajové vrecúška

Nepotešíme vás, ale použité čajové vrecúška po vhodení do kompostu len prispievajú znečisteniu prostredia. Na uzavretie vrecúšok sa najčastejšie používa polypropylén, ktorý je sám o sebe recyklovateľný, no ako súčasť čajového vrecka už nie.

Ako sa vyhnúť plastom: Používajte sypaný čaj bez vrecúška. Čaj stačí vylúhovať v hrnčeku so sitkom alebo v priamo na to určenej kanvici. Ďalšou možnosťou je kupovať čajové vrecúška bez obsahu plastov, ktoré sú však drahšie ako tie klasické.

2. Kartónové obaly na jedlo

Zdroj foto: Symonenko Viktoriia/Shutterstock.com

Možno vyzerajú ako zelená alternatíva plastových tanierov, ale väčšina kartónových obalov na jedlo je v skutočnosti obalená tenkou vrstvou plastu, ktorá bráni presakovaniu tekutín. Keďže sa vrstva plastu nedá odstrániť, celá nádoba ostáva nerecyklovateľná.

Ako sa vyhnúť plastom: Ak už doma viete, že si budete kupovať jedlo so sebou, vezmite si naň vlastnú nádobu. Ak to reštaurácia nepovoľuje, vyberte si aspoň také zariadenie, ktoré balí jedlo a nápoje do ekologických materiálov.

3. Kovové vrchnáky

Zdroj foto: anela.k/Shutterstock.com

Veľa ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí, nakupuje sklenené fľaše s limonádou namiesto tých plastových. Treba však vedieť, že aj tie sklenené skrývajú kúsok plastu – vo viečku. V minulosti sa na jeho obaľovanie využíval korok, dnes však väčšina spoločností volí penový polyetylén alebo plastizol.

Ako sa vyhnúť plastom: Recyklovaniu kovových vrchnákov sa v skutočnosti netreba vyhýbať. Spracovanie recyklovaných kovov prebieha za vysokej teploty, ktorá spáli časť plastu na viečku. Môžete ho teda nechať na sklenenej fľaši alebo pohári.

4. Tampóny

Niektorí výrobcovia tampónov do balenia vkladajú plastové aplikátory, alebo zabalia samotný tampón do tenkého plastového obalu. Iní sú pri používaní plastov menej nápadní, a vkladajú ich priamo dovnútra tampónu.

Spoločnosť Tampax priznáva, že absorbčné jadro tampónu obaľuje do tenkej vrstvy plastu, ktorá má pomáhať jednoduchému vloženiu a vytiahnutiu tampónu. Podobne aj ďalšie veľké spoločnosti používajú pri výrobe tampónov polyesterové vlákna.

Ako sa tomu vyhnúť: V prvom rade sa naučte aplikovať tampóny bez aplikátora alebo si zaobstarajte aplikátor na viac použití. Pri samotných tampónoch možno opäť zvážiť drahšie ekologické alternatívy z internetu.

Ak chcete dať priestor niečomu celkom novému, vyskúšajte menštruačný kalíšok. Väčšina z nich vydrží až 10 rokov a vyrábajú sa zo silikónu, ktorý sa v niektorých zariadeniach dá recyklovať.

5. Vložky

Tak, ako tampóny, aj menštruačné vložky sa väčšinou obaľujú tenkou vrstvou plastu.

Ako sa vyhnúť plastom: S ekologickými vložkami na našom trhu nie je až taký problém ako s tampónmi. V drogérii už možno nájsť vložky vyrobené z recyklovateľných materiálov a dostupné sú dokonca aj vložky na viac použití.

6. Žuvačka

Zdroj foto: OlegDoroshin/Shutterstock.com

Žuvačky sa v minulosti vyrábali z čisto prírodnej žuvacej gumy. Dnes už v nich často nájdeme plasty, gumy a vosky ako polyetylén a polyvinylacetát.

Ako sa vyhnúť plastom: Pri kúpe žuvačiek je ťažké zistiť, či sa v nich nachádzajú plasty. Všetky vyššie spomenuté ingrediencie sa na obale väčšinou označujú súhrnným názvom „žuvačková báza“. Vašou jedinou možnosťou je teda vyhľadať značku, ktorá sa otvorene hlási k výrobe bez plastov.

7. Látkové náplaste

Zdroj foto: design56/Shutterstock.com

Mnohé látkové náplaste obsahujú stopy plastu. Ten by mal byť recyklovateľný, no nie je jasné, do akého kontajnera by sa teda mali vyhadzovať.

Ako sa vyhnúť plastom: Náš trh zatiaľ neprekvitá množstvom ekologických náhrad klasických látkových náplastí, preto treba dúfať, že čoskoro sa dočkáme širšej ponuky. Dovtedy môžete vyhľadať a kúpiť náplaste z rozložiteľných materiálov na internete.

8. Vlhčené utierky

Prevažná väčšina vlhčených utierok obsahuje nerozložiteľný plast. Pri tomto výrobku nastáva problém zvlášť vtedy, keď sa spláchne do záchoda. Ak vám ho rovno neupchá, utierka sa potrubím dostane do kanalizácie, až napokon skončí v mori a ohrozí tak morské živočíchy.

Ako sa vyhnúť plastom: Dámy, ktoré si vlhčenými utierkami stierajú make-up, môžu presedlať na bavlnené uteráčiky. Ak si ich kúpite 7, budete môcť použiť jeden každý deň a po týždni vyprať.

Na internete tiež zoženiete vlhčené utierky na ďalšie spôsoby využitia, ktoré sú vyrobené z prírodných materiálov.

9. Papierové poháriky na kávu

Stopy plastu možno nájsť aj v zdanlivo ekologickom výrobku. Papierové poháriky na kávu sa obaľujú vrstvou plastu, ktorá ich chráni pred nasiaknutím a pretečením. Problém je, že tieto poháre sa väčšinou nedajú recyklovať alebo je to príliš nákladné, preto väčšinou končia na skládke.