Most-Híd a SMK majú v pondelok opäť rokovať o spolupráci

Ďalšie dve maďarské strany, MKDA-MKDSZ a Maďarské fórum (MF), tvrdia, že prípadná spolupráca maďarských síl závisí od Mosta-Híd a SMK.

Na prvom rokovaní sa Most-Híd a SMK dohodli, že do budúcoročných parlamentných volieb nevytvoria spoločnú volebnú stranu a nebudú ani spoločne kandidovať na kandidátke Mosta-Híd. O ďalších možnostiach, teda koalícii alebo samostatnej kandidatúre, sa majú strany rozprávať v pondelok. Most-Híd pôvodne mimoparlamentným stranám ponúkal miesta na svojej kandidačnej listine.

Neparlamentné strany Maďarské fórum a MKDA-MKDSZ sa tento týždeň na spoločnom rokovaní zhodli, že vznik a vytvorenie rámcov spolupráce závisí predovšetkým od Mosta-Híd a SMK. Predseda MF Zsolt Simon už dávnejšie po rokovaní s Mostom-Híd uviedol, že s ním ďalej rokovať nebude, pokiaľ sa postoj vládnej strany nezmení. MF nemá záujem ísť na kandidačnú listinu Mosta-Híd, zmysel by podľa Simona mala spoločná kandidačná listina, na ktorej by sa spojili štyri maďarské strany. MF sa tiež už dohodlo s SMK na tom, že odmietajú spoluprácu s SNS, so Smerom-SD a s ĽSNS.

Predstavitelia MF a MKDA-MKDSZ sa zhodli na tom, že spolupráca maďarských strán je nevyhnutná, ak je cieľom maďarskej menšiny dostať svoje slovo do parlamentu. „Podľa MKDA by bola vhodnejšia myšlienka spoločnej kandidátnej listiny s päťpercentným prahom. Druhým riešením by mohla byť koalícia dvoch väčších strán, ktorej by sa prispôsobili obe menšie strany zachovaním svojej identity a svojich politických hodnôt,“ uviedla MKDA-MKDSZ vo svojom stanovisku.

Okrem maďarských strán rokoval Most-Híd podľa podpredsedu strany Ábela Ravasza aj s neparlamentnou Slovenskou konzervatívnou stranou, Rómskou iniciatívou Slovenska a Šancou. Do konca leta by strana mala mať ucelený obraz toho, čo chce, a stranícke štruktúry by na jeseň mali odsúhlasiť ďalší postup.