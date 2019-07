Video: Bývalý lupič radí: Toto sú tie najčastejšie chyby, kvôli ktorým vás môžu vykradnúť

Ak ste si doteraz mysleli, že sa o bezpečnosť svojej domácnosti staráte príkladne, Michael Fraser vás presvedčí, že sa dá spraviť aj viac. Muž, ktorý sa objavil v televíznej relácii This Morning, sa v minulosti totiž sám živil kradnutím v domoch, a dnes si buduje úspešnú kariéru bezpečnostného analytika. Kto iný by sa v lúpežiach vyznal lepšie ako on?

Jednou z častých chýb, ktoré ľudia žijúci v domoch robia, je, že si kalendár nechávajú zavesený na stenách, ktoré ľahko vidno z okien. Ak teda patríte medzi tých, ktorí si do kalendára značia každú udalosť, zlodej sa ľahko dozvie, či ste práve doma alebo na ceste na dovolenku.

Ak máte na dverách dve zámky, používajte ich obe. Ak používate len tú, ktorá nie je pri kľučke, zlodej sa ľahko dovtípi, že dvere nie sú celkom zabezpečené. „Keď opriem nohu o dvere a potlačím ich rukou, pohnú sa. Zlodej tak vie, že nie sú celkom zamknuté,“ vysvetľuje Fraser.

Podľa analytika vás pred zlodejom vôbec neochráni ceduľka s nápisom „Pozor, pes!“ „Ak sa po dome môže slobodne pohybovať pes, potom to zvládne aj lupič,“ hovorí Fraser. Ten na záver dodáva, že ľudia by si mali domácnosť chrániť tak, ako je to len možné.

V domoch by podľa neho nemal chýbať zvonček s nainštalovanou kamerou. „Problém je ten, že oportunista vždy vyhľadáva nehnuteľnosť s nulovou úrovňou zabezpečenia. Čím viac si dom zabezpečíte, tým pravdepodobnejšie ho obíde,“ vysvetľuje analytik.