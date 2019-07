V tejto časti Slovenska môže vo štvrtok teplota dosiahnuť 34 stupňov

V niektorých okresoch západného Slovenska môže vo štvrtok maximálna teplota vzduchu vystúpiť na 34 stupňov Celzia, v piatok 35 stupňov Celzia. Na svojej stránke na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.

„Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ pripomenuli meteorológovia, ktorí vysoké teploty očakávajú aj v piatok. V niektorých okresoch môže teplota vystúpiť na 35 stupňov Celzia.

V Bratislave pre tropické teploty pristavia cisterny s pitnou vodou

Na dvoch bratislavských námestiach budú vo štvrtok a v piatok (26. 7.) pristavené cisterny s pitnou vodou. Informuje o tom Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), ktorá k tomuto opatreniu pristúpila v spolupráci s hlavným mestom.

Na námestí SNP bude cisterna s objemom 1000 litrov pristavená vo štvrtok a v piatok od 11.00 do 17.00 h, na Hlavnom námestí od 10.00 do 16.00 h. Ak budú horúčavy pretrvávať, BVS cisternu opäť pristaví až do štvrtka 1. augusta.