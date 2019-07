Video: Brit ukázal svetu Luník IX. Košičania mu radili, aby to nerobil

Britský youtuber Bald and bankrupt trávi všetok svoj voľný čas cestovaním po post-komunistických krajinách, kde natáča každodenný život ich súčasných obyvateľov. Vo svojom najnovšom videu venoval kúsok pozornosti aj Slovensku, z ktorého svetu ukázal pohľad na najväčšie sídlisko s rómskym obyvateľstvom v Európe.

Vloger ešte predtým, ako vo videu ukázal prvé zábery z neslávne známeho Luníka IX, poznamenal, že počul stovky varovaní o tom, ako tam vôbec nemá chodiť. Svoj zámer však aj napriek nim uskutočnil.

Stretnutie s obyvateľmi

Ako už iste viete, Rómovia sú veľmi zhovorčiví, a túto svoju vlastnosť prejavili aj pri strete s cudzincom. „Prečo si sem prišiel,“ opýtal sa miestny chlapec youtubera. „Veľa Košičanov mi hovorilo, že sem nemám chodiť, lebo je tu veľa zlých ľudí, a tak som sa chcel presvedčiť, či je to pravda,“ znela odpoveď.

V čase príchodu vlogera na miesto sa na sídlisku zhromaždili svadobčania, ktorí oslavovali sobáš novomanželov. Keďže pri takejto príležitosti nesmie chýbať alkohol, pohostinní Rómovia ponúkli aj nášho dobrodruha. Ten, samozrejme, pálenke nepovedal nie.

Diváci majú hneď po svadbe príležitosť pozrieť sa aj na odvrátenú stránku Luníka IX, ktorou je množstvo odpadu nahromadeného rovno pod oknami bytoviek. Bald and bankrupt sa ocitol aj vnútri jednej z nich.

„Možno naši predkovia boli z Indie, ale ja som sa narodil na Slovensku, tak som Slovák,“ reaguje jeden z Rómov na legendy o tom, že pôvod Rómov treba hľadať v Indii. Jedným dychom dodáva, že človeka netreba súdiť podľa farby pleti, ale podľa toho, čo má v srdci.

Na otázku, prečo odpad spod bytoviek nikto neodvezie, mladý Róm odpovedá, že to je chyba samotných obyvateľov. „My sami sme to tam pohádzali, ale pracujeme na tom, aby sme to odstránili,“ hovorí s tým, že Rómom budú stačiť 2 mesiace na to, aby na Luníku spravili poriadok.

Takmer všetci mu rozumeli

Britského youtubera ako jedna zo zaujímavostí Luníka IX prekvapila vzdelanosť Rómov v oblasti cudzích jazykov, konkrétne angličtiny. Plynule sa s ním dokázal rozprávať takmer každý dospelý, a ako neskôr vysvitlo, za tento fakt môžu vďačiť cestovaniu do Anglicka.

Brit sa asi v polovici videa rozhodol overiť tvrdenia o tom, že mu na Luníku IX hrozí krádež kamery. Jednému z Rómov zveril svoju kameru s tým, že má natočiť niečo zaujímavé, a potom sa vrátiť. Muž sa bez najmenšieho zaváhania skutočne vrátil, spolu s kamerou. Počas svojho krátkeho výletu stihol natočiť párty mladých Rómov, ktorí sa často netaja tým, že radi popíjajú alkohol.

Celkový dojem z Luníka IX hodnotil Angličan ako pozitívny. Na záver poznamenal, že sa mu nestalo nič z toho, čo mu prorokovali Košičania, no rozumie tomu, že niektorí Slováci sú unavení zo spôsobu života, aký vedú Rómovia.

„Mám z toho zmiešané pocity. Na jednej strane treba povedať, že Európania sa stovky rokov správali k Rómom nespravodlivo, ale na druhej strane, keď postavili Luník IX, tak takto nevyzeral. Postavili tu normálne byty pre týchto ľudí, ktorí ich sami zmenili v podstate na odpad,“ hovorí youtuber. Takisto zdôrazňuje priateľskosť obyvateľov, a to zvlášť detí.