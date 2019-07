Agh na súde podporil verziu o Valkovi, reagoval aj na „slinoviny"

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta sa počas výsluchu spýtal aj Štefana A., či vie, čo znamenajú pojmy „slinoviny“ alebo „slintoš“. Ten reagoval, že to bol pojem, ktorý používal Marian K. Na otázku, či bol používaný v ich spoločnej komunikácii, odpovedal, že „to je možné“. Pojem mal Marian K. používať, keď od neho žiadal dokumenty s podpisom obžalovaného Pavla R. Pojem by sa mal nachádzať v komunikácii, ktorú predložil súdu Šanta a žiadal jeho prečítanie počas svedeckej výpovede Štefana A. Súd tento návrh zamietol s tým, že obhajoba potrebuje čas, aby sa s obsahom dôkazu oboznámila. Jeho čítanie do budúcnosti nevylúčil.

Štefan A. na súde takisto zopakoval verziu obžalovaného Pavla R. o tom, že riešenie sporu skrz zmenky mal poradiť nebohý právnik Ernest Valko. Potvrdil tak obhajobnú verziu. O zmenkách mal podľa neho vedomosť okrem zavraždeného Valka aj zavraždený Peter Čongrády a bývalá manželka Pavla R. Viera Rusková. Tú navrhuje obhajoba predvolať ako svedka.

Na otázku prokurátora Šantu prečo mala americká CME uhradiť iba 80 miliónov slovenských korún a Pavol R. 500 miliónov slovenských korún, reagoval Štefan A. tak, že Američania boli ochotní splatiť iba pôvodnú pohľadávku Siloša Pohanku.

Na súde Štefan A. taktiež podporil tvrdenie obhajoby, že protihodnotou za zmenky bola záruka, že Markíza nepríde o licenciu. Toto tvrdí obžalovaný Pavol R. a spochybňuje to výpoveď svedkyne Anny Hausknotzovej, ktorá v tom čase pracovala pre Radu pre rozhlasové a televízne vysielanie.

Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora „po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom A., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky, ktoré predložili ako prílohy na vydanie platobných rozkazov“.

Marian K. je obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Silvie Volzovej. Na súde ju obvinil zo zavinenia situácie, ktorá viedla k predmetným zmenkám.