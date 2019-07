Auto narazilo do rodinného domu, na miesto bol vyslaný vrtuľník

Záchranársky vrtuľník z Bratislavy letel dnes dopoludnia do obce Pernek (okres Malacky). Na futbalovom ihrisku si posádka leteckých záchranárov od rýchlej zdravotnej pomoci prevzala do svojej starostlivosti 55-ročného muža, ktorý s osobným autom narazil v obci do rodinného domu. Info.sk o tom informovala hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková.

S poranením hlavy, hrudníka, chrbtice a početnými odreninami po tele bol v stabilizovanom stave, pri vedomí letecky transportovaný do Univerzitnej nemocnice sv. Cyrila a Metóda v Bratislave," uviedla Hopjaková.