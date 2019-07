ÚVZ SR upozorňuje na nebezpečné kozmetické výrobky, je medzi nimi aj bio kozmetika

Lipšic: Ovládnutie Technopolu by nebolo možné bez súčinnosti Okresného súdu Bratislava I

DNES - 10:57 Domáce

Ovládnutie Technopolu by nebolo možné bez súčinnosti Okresného súdu (OS) Bratislava I, bolo by omnoho komplikovanejšie. Myslí si to advokát poškodených Daniel Lipšic.