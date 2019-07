S našou klímou to skutočne nevyzerá ružovo. Vedci však prichádzajú s novým riešením

Portál Vosveteit.sk píše, že klimatológovia predpokladajú, že zvýšenie globálnej teploty musí byť obmedzené na maximálne 1,5 stupňa. V prípade, že by sa teplota zvýšila o dva stupne alebo viac, bolo by veľmi pravdepodobné, že aspoň raz za desať rokov by sa ľadové kry v okolí Arktídy úplne rozmrazili. Takýto záver výskumníci prezentovali v osobitnej správe Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy. Vedci tvrdia, že našli spôsob, ktorým by mohli zabrániť nepriaznivým zmenám klímy. Riešenie vidia výskumníci Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu Crowther Lab v Zürichu v celosvetovom zalesňovaní. Toto riešenie považujú v súčasnosti za najlepšiu voľbu v boji proti klimatickým zmenám. V tlačovej správe uvádzajú, že by stromy mohli absorbovať až dve tretiny emisií CO2 spôsobených človekom. Správa ďalej uvádza, že by lesy mohli pohltiť až 205 miliárd ton uhlíka.

Kľúčovú rolu zohrávajú veľkí hráči, akými sú Rusko a USA

Vedci počítajú s takmer miliardou hektárov novej zalesnenej plochy po celom svete. Takisto zdôrazňujú, že do svojich výpočtov nezahrnuli existujúce lesy, mestá, púšte a poľnohospodárske oblasti. Potenciál nových lesných plôch vidia vedeckí pracovníci v Rusku - 151 miliónov hektárov, v USA - 103 miliónov hektárov, v Kanade - 78,4 miliónov hektárov, v Austrálii - 58 miliónov hektárov), v Brazílii - 49,7 miliónov hektárov a v Číne - 40,2 miliónov hektárov. Dôležitým predpokladom úspešného zvládnutia nepriaznivého vývoja klímy je okamžité zníženie emisií CO2 a minimalizácia odlesňovania. Bude trvať desaťročia, kým lesy vyrastú a využijú naplno svoj potenciál absorbovať CO2, preto je potrebné konať rýchlo a prijať potrebné účinné opatrenia na reguláciu CO2.