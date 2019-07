SaS vyzvala Kalavskú, aby zastavila investície v rozpore so stratifikáciou

Strana SaS vyzvala ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nom. Smeru-SD), aby zastavila všetky investície, ktoré sú v rozpore s jej reformou stratifikácie nemocníc. Na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave to uviedli zástupcovia SaS Richard Sulík, Janka Cigániková a Martin Barto.

Ako uviedla poslankyňa Národnej rady SR Jana Cigániková, Slovensko má po Nemecku najhustejšiu nemocničnú sieť v Európskej únii, ale na pacienta dávame podpriemerné zdroje a rovnako nízka je aj efektivita vynaloženia daných zdrojov. Upozornila tiež na chýbajúcu techniku a personál. „Jediným skutočným riešením je reforma nemocníc,“ zdôraznila.

Podľa Cigánikovej strana Smer-SD svojou pasivitou ohrozuje zdravie občanov, a to pre obavy zo straty politických bodov pred voľbami. „Nielenže nekoná v prospech ľudí, ale proaktívne koná v ich neprospech v rozpore so stratifikáciou,“ vyhlásila Cigániková.

Hoci súčasná ministerka zdravotníctva preukazuje snahu presadiť stratifikáciu, dochádza podľa SaS k opatreniam, ktoré sú s ňou v rozpore. Ako príklad Barto uviedol rozdrobovanie neurochirurgií.

"Potrebujeme menej špičkových pracovísk, ale naozaj špičkových, excelentne vybavených,“ zhrnul Sulík. SaS je podľa neho pripravená zaviesť reformy, no diskusiu o stratifikácii by sa mala začať už dnes.

Navrhovaná reforma ministerky zdravotníctva by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať. Pacient má byť podľa Kalavskej nasmerovaný vždy do takého zariadenia, kde mu zabezpečia dostatočnú kvalitu starostlivosti, kontrolovanú minimálnym počtom výkonov. Zdravotné poisťovne nezazmluvnia výkony, ktoré nesplnia stanovené kritériá. Prípadné uvoľnené kapacity v nemocniciach potom využijú na ich vyššiu špecializáciu v rámci skupín výkonov, v ktorých je nemocnica dobrá, prípadne na následnú starostlivosť.