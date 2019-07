Video: Pasažieri lietadla zachytili šokujúcu poruchu

Jedna z pasažierok lietadla spoločnosti Delta Air Lines zachytila hrozivý moment, kedy počas letu došlo k poruche motora. Rebecca Needhamová bola na palube lietadla smerujúceho z Atlanty do Baltimoru, keď sa časť motora uvoľnila a došlo k zlyhaniu. Podľa cestujúcich mal let hodinové meškanie ešte pred odletom.

Šokujúce zábery poruchy sa stali virálne a na sociálnych sieťach sa ozvali viacerí cestujúci, ktorí boli na palube lietadla, ktoré nakoniec muselo núdzovo pristáť v Raleigh. Needhamová povedala: "Nie sme si istí, prečo malo lietadlo poruchu alebo čo bolo príčinou. Povedali, že lietadlo bude teraz vyradené."

Spoločnosť Delta Air Lines v stanovisku uviedla:

"Letová posádka letu Delta 1425 z Atlanty do Baltimore sa rozhodla presmerovať let na Raleigh, N.C. po tom, čo dostala informáciu o probléme s jedným z motorov lietadla. Lietadlo pristálo bez incidentu a zákazníci boli presunutí do iného lietadla. Ospravedlňujeme sa našim zákazníkom za nepríjemnosti, ktoré táto odchýlka mohla spôsobiť."