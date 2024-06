Takto si pripravíte prírodnú horčicu pohodlne aj doma

Mnohé nátierky, zálievky, ale aj mäso či údeniny si bez horčice už ani nevieme predstaviť. Má špecifickú štipľavú chuť a skvele sa k takýmto jedlám hodí a krásne ich dopĺňa. Vedeli ste ale o tom, že horčicu nemusíte nutne kupovať len v obchodoch, ale môžete si ju jednoducho pripraviť aj doma. Výhoda takto pripravenej horčice tkvie v tom, že nebude obsahovať žiadne konzervačné látky. Navyše si vlastnú horčicu môžete ochutiť presne podľa toho, ako to máte radi, či už sú to bylinky, kurkuma alebo pokojne aj čili papričky.

Základom horčice sú horčičné semienka

Základom horčice sú horčičné semienka, známe korenie z jednoročnej horčice siatej. Semienka môžete kúpiť bežne v obchodoch medzi koreninami, takže nebude problém ich zohnať. Existuje niekoľko druhov semien a líšia sa ako farbou, tak aj chuťou.

Svetlé semená majú štipľavú chuť a výraznú arómu, ktorá sa naplno rozvinie po rozdrvení. Sú predovšetkým surovinou na výrobu plnotučnej horčice, používajú sa tiež ako korenie pri konzervácii zeleniny, húb, mäsa a rýb.

Čierne semená sú väčšie ako svetlé, majú veľmi ostrú, pálivú chuť. Nechýbajú vo väčšine kari korenia a používajú sa pri výrobe kremžskej horčice.

Drobné hnedé semienka majú výraznejšiu chuť ako svetlé semienka a využívajú sa najmä v indickej kuchyni.

Podľa toho, akú chuť od svojej horčice očakávate, by ste mali pri príprave používať aj zodpovedajúce semienka. Ich výhodou je aj to, že sú zdravé a bohaté na vitamíny. Sú zdrojom proteínov, enzýmov, esenciálnych olejov, vlákniny, vitamínov A, B, C, E a K, vápnika, železa, draslíka, zinku a selénu. Preto je vhodné ich nielen jesť, ale môžu sa využiť aj na prípravu liečivých obkladov či kúpeľov.

Suroviny na prípravu domácej horčice:

200 g semien horčice bielej

400 ml vínneho alebo jablčného octu

200 ml suchého bieleho vína

asi 1 lyžička soli

2 lyžičky cukru alebo 3 lyžičky medu

Príprava

Zmiešajte ocot a biele víno a touto zmesou zalejte semienka. Na niekoľko hodín ich nechajte odležať, ideálne ale cez noc. Následne semienka rozmixujte tyčovým mixérom. Takto si sami určíte aj želanú konzistenciu horčičnej pasty. Tú následne zmiešajte so soľou a cukrom alebo medom. Ak by ste jej chceli dodať žltú farbu, pridajte pol lyžičky kurkumy. Môžete ju tiež ochutiť bylinkami, korením, chrenom, cesnakom alebo inými surovinami, ktoré máte radi. Ak chcete svoju vlastnú horčicu konzervovať, naplňte ju do pohárov a varte pri 85°C zhruba 20 minút.

Foto: kostrez/Shutterstock.com

Suroviny na prípravu domácej kremžskej horčice:

60 g bielych horčičných semienok

140 g čiernych a hnedých horčičných semienok

300 ml kvasného liehového octu

voda

6 lyžíc medu

2 lyžice oleja

1 lyžička soli

Príprava

Príprava je veľmi podobná. Semienka zalejte vodou a nechajte ich namočené aspoň 12 hodín. Následne ich musíte scediť a nahrubo rozmixovať. Do octu pridajte 200ml vody a premiešajte. Touto zmesou zalejte rozmixované semená. Pridajte med, olej, soľ a dobre premiešajte. Následne už len svojou vlastnou horčicou naplňte fľaše a skladujte v chladničke.