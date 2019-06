Video: Muž chcel vedieť pohlavie dieťaťa, namiesto toho dostal nepríjemné prekvapenie

Vďaka ultrasonografii už dnes vieme ľahko určiť pohlavie bábätka v ambulancii gynekológa, no mnohí rodičia sa radšej nechajú prekvapiť a dokonca organizujú párty, na ktorých veľkolepo odhalia pohlavie vytúženého potomka. Budúca stará mama zachytila na video podobnú oslavu, ktorá však mala tragikomické vyvrcholenie.

Pozrite si video: Pes si od majiteľky vypýtal objatie. Tá to rýchlo oľutovala

Budúci otecko dostali do rúk vystreľovacie konfety s návodom, že vybuchnú pravdepodobne do jednej alebo druhej strany. Aj keď si bol vedomý možného rizika, konfety odpálil, no nanešťastie ich držal práve opačným smerom a dostal poriadnu ranu do rozkroku. Po tejto vtipnej scénke tak nie je jasné, či toto nebude jeho posledné dieťa.

Video: Prvé a možno aj posledné dieťa