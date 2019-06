Princ William uviedol, že by to bral úplne v poriadku, keby bolo jeho dieťa gej

William sa takto vyjadril počas svojej návštevy v londýnskej neziskovej organizácii Albert Kennedy Trust. Tá pracuje v mladými LGBT ľuďmi, ktorí sú bezdomovci alebo žijú v nepriateľskom prostredí, vysvetlila tlačová agentúra AP.

Účastník skupinovej diskusie v sídle organizácie sa princa spýtal: „Keby jedného dňa vaše dieťa povedalo: 'Som gej, som lesbička', ako by ste reagovali?“

William odpovedal, že „on by to určite bral úplne v poriadku“.

Následník britského trónu a otec troch detí dodal: „Obavy mám nie preto, že by boli homosexuáli. Obavy mám z toho, ako by na to reagovali ostatní ľudia, a potom by ten tlak znášali deti.“