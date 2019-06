Video: Drogovo závislý zavraždil hasiča po tom, ako mu zachránil život

Nevďačný drogovo závislý Američan zastrelil svojho záchrancu. Dráma, ktorá sa odohrala v máji 2019 v meste Appleton (Wisconsin), mala na svedomí jednu obeť.

K Američanovi privolali záchranárov po tom, ako si prísediaci v autobuse všimli, že upadol do bezvedomia. Záchranári v sprievode hasičov a policajtov prehľadali nehybného Rubena Houstona, a našli uňho Naolxón. Tento liek sa používa na liečbu drogovej závislosti.

Houston so záchranármi následne vyšiel pred autobus, no policajtom nedovolil, aby ho prehľadali. Svoje správanie vysvetlil tým, že sa ponáhľa za manželkou do nemocnice. Keď mu jeden z príslušníkov polície prikázal, aby si vyhrnul tričko, Houston spod neho vytiahol zbraň a začal okolo seba strieľať.

Američan odbehol na druhú stranu ulice, kde si vzal za rukojemníčku nevinnú okoloidúcu. Polícii sa ho napokon podarilo spacifikovať, no udalosť sa nezaobišla bez zranení. Jeden z hasičov, ktorí sa podieľali na záchrane Houstonovho života, ťažkým zraneniam podľahol.

Američan na záchranárov vytiahol zbraň