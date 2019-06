VIDEO: Silné turbulencie vytrhávali sedadlá z konštrukcie, lietadlom sa ozýval nárek

Linku z Prištiny (Kosovo) do do Bazileja (Švajčiarsko) nad Talianskom zasiahli prudké turbulencie. Letecký žurnál The Aviation Herald píše, že lietadlo sa snažilo vyhnúť búrke. Po pristátí na palube evidovali 10 ranených.

Niektorí zákazníci hovoria, že turbulencie boli také silné, že vytrhávali sedadlá z konštrukcie. Lietadlo sa napokon obrátilo a pristálo späť v Prištine. Záznam z letu zverejnila jedna z cestujúcich, Mireta Bashová. Na videu možno vidieť nariekajúcich ľudí a letušku, ktorú turbulencia zrazila z nôh.

Turbulencie doráňali cestujúcich