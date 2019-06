Kiska vymenoval 37 nových vysokoškolských profesorov

Podľa Kisku záleží najmä od profesorov, či výkony slovenskej vedy budú narastať. „Mnohokrát som hovoril o tom, že potrebujeme vrátiť úctu a rešpekt vzdelaniu. Zabúdame na to, čo naši otcovia, dedovia a pradedovia vedeli – že to najcennejšie, čo môže naša spoločnosť dať, čo my môžeme dať našim deťom, je kvalitné vzdelanie,“ uviedol.

Slovenské školstvo podľa prezidenta potrebuje reformu. Mieni, že o téme mal počas svojho pôsobenia hovoriť oveľa viac. Úlohu profesorov vidí vo verejnej diskusii, ktorá môže prispieť k zlepšeniu súčasného stavu.

Kiska menoval profesorov posledný raz.

Zoznam nových profesorov vysokých škôl:

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, Csc.

v odbore: etnológia

doc. RNDr. Ján Buček, CSc.

v odbore: humánna geografia

doc. Ing. Jana Burgerová, PhD.

v odbore: predškolská a elementárna pedagogika

doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD.

v odbore: aplikovaná informatika

doc. Mgr. Ivan Cimrák, Dr.

v odbore: aplikovaná informatika

doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. v odbore: obchodné a finančné právo

doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD.

v odbore: pravoslávna teológia

doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD.

v odbore: časti a mechanizmy strojov

doc. RNDr. Erich Kalavský, PhD.

v odbore: verejné zdravotníctvo

doc. Dipl. Ing. Natalia Kryvinska, Dr. techn.

v odbore: manažment

doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

v odbore: biológia

doc. ThLic. Miloš Lichner, D. Th.

v odbore: katolícka teológia

doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

v odbore: odborová didaktika

doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.

v odbore: cestovný ruch

doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, PhD., DrSc.

v odbore: biofyzika

doc. Ing. Martin Moravčík, PhD.

v odbore: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

v odbore: teória a dejiny štátu a práva

doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD.

v odbore: aplikovaná geofyzika

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

v odbore: trestné právo

doc. PhDr. Kvetoslava Repková, Csc.

v odbore: sociálna práca

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

v odbore: občianska bezpečnosť

doc. Mgr. art. Ľubica Rybárska, ArtD.

v odbore: hudobné umenie

doc. Ing. Marián Schwarz, Csc.

v odbore: environmentálne inžinierstvo

doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

v odbore: medzinárodné právo

doc. Mgr. Zuzana Straková, PhD.

v odbore: cudzie jazyky a kultúry

doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.

v odbore: výrobná technika

doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

v odbore: pedagogika

doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD.

v odbore: sociálna práca

doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

v odbore: verejné zdravotníctvo

doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD.

v odbore: sociálna práca

doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.

v odbore: analytická chémia

doc. Ing. Anna Tomová, Csc.

v odbore: odvetvové a prierezové ekonomiky

doc. ThDr. Peter Vansač, PhD.

v odbore: sociálna práca

doc. Ing. Ján Vináš, PhD.

v odbore: strojárske technológie a materiály

doc. PaedDr. Mgr. Eva Zacharová, Ph.D.

v odbore: ošetrovateľstvo

doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.

v odbore: anorganická chémia

doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

v odbore: predškolská a elementárna pedagogika