Pellegrini: Strana Smer-SD je v dobrej kondícii

„Strana je v dobrej kondícii,“ deklaroval Pellegrini. Ocenil, že predseda strany Smer-SD Robert Fico otvoril diskusiu o budúcnosti strany po svojom návrate zo zahraničia. Opätovne zdôraznil, že prvoradý je pre neho prospech ľudí a občanov Slovenska.

Najskôr podľa neho treba diskutovať o politickom programe. „Ak budem môcť sociálnej demokracii pre 21. storočie byť nápomocný, veľmi rád urobím všetko pre to, aby to bol úspešný projekt,“ povedal. Ak by sa však uberal iným smerom, škodiť mu nechce.

Prioritou je pre neho, aby sociálna demokracia na Slovensku prežila, pretože ju Slovensko potrebuje. „Budem rád, ak sa budem môcť akýmkoľvek spôsobom na jej pokračovaní podieľať,“ dodal.

V súvislosti so svojom návštevou v Rusku povedal, že bol pozvaný aj na Medzinárodné ekonomické fórum v Petrohrade. Skonštatoval, že nerobí nič, čím by spochybnil zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska. S ruskými lídrami sa podľa jeho slov mali o čom rozprávať a prebrali dôležité témy, napríklad projekty Nord Stream 2 či širokorozchodnú železnicu, ale aj k sankcie voči Rusku. Tie Slovensko podľa jeho slov rešpektuje a nebude ich vetovať.

Na adresu zákona, ktorý by legitimizoval okupáciu Československa, povedal, že je to individuálna aktivita jedného opozičného poslanca. Zdôraznil, že nikto nechce okupáciu legitimizovať.