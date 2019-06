Fica našli po dvoch týždňoch neprítomnosti

Predseda strany Smer-SD sa po dvoch týždňoch neprítomnosti našiel. Ako uvádza televízia JOJ, Fica v piatok (7.6.) krátko po desiatej ráno videli vchádzať do centrály strany. Prišiel na dodávke a vošiel dnu zadným vchodom. Hovorca strany Ján Mažgút mal pritom tvrdiť, že v piatok do centrály nikto nepríde.

Dodnes nie je celkom jasné, kam Fico po eurovoľbách odišiel. Denník Pravda na základe nemenovaného zdroja zo Slovenska uviedol, že mal odletieť do Izraela. „Zveril sa do rúk tamojším najlepším kardiológom. Potrebuje, aby mu poradili a pomohli s jeho verejne známymi problémami so srdcom."

O Ficovom pobyte v Izraeli mal vedieť aj izraleský premiér Benjamin Netanjahu. Ostatní členovia strany Smer-SD neboli s Ficovým odchodom do Izraela oboznámení.