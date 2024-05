Šutaj Eštok: Všetky rizikové skupiny budú mať posilnenú ochranu

Tvrdí, že bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia na výjazdovom rokovaní v Handlovej boli na maximálnej možnej úrovni. Prísnejšie opatrenia prijali len na rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády v Michalovciach. Šutaj Eštok odmietol, že by bezpečnostné zložky zlyhali.

Minister ubezpečil, že Policajný zbor spolu so spravodajskými službami robia všetko pre to, aby bola zabezpečená ochrana a bezpečnosť ústavných činiteľov, poslancov aj médií. „Spolu s úradom na ochranu ústavných činiteľov, krajskými riaditeľstvami Policajného zboru sme posilnili ochranu všetkých rizikových skupín v tomto prípade, kde môže smerovať akákoľvek hrozba. Urobíme všetko pre to, aby nedošlo k niečomu podobnému, čoho svedkami sme boli v stredu (15. 5.),“ deklaroval Šutaj Eštok.

Čo sa týka postupu bezpečnostných zložiek štátu pri atentáte na premiéra, podľa ministra nezlyhali. „Garantujem, že si svoju prácu urobili,“ zdôraznil. Dodal, že všetko sa vyšetrí a postup sa preveruje.

Chce dať garanciu toho, že rezort vnútra, polícia aj všetky bezpečnostné zložky sú tu na to, aby garantovali bezpečnosť. „Útok na premiéra Slovenskej republiky je útokom na demokraciu, urobíme všetko pre to, aby sme túto demokraciu bránili,“ poznamenal minister.

Zároveň vyzval médiá, aby prestali dávať priestor konšpirátorom, šíriteľom hoaxov, prípadne kandidátom do európskych volieb, ktorí si z tejto situácie robia politiku. „Odmietam, aby sa časť mediálneho spektra a časť politickej scény snažila tento ohavný čin preklopiť na zodpovednosť bezpečnostných zložiek,“ poznamenal Šutaj Eštok. Doplnil, že odpoveďou na nenávisť nemôže byť nenávisť.