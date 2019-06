Kiskova strana by podľa volebného modelu získala 10,8 percenta

Prieskum sa delí na preferencie so stranou Andreja Kisku a bez nej. Najviac, 17,4 percenta by získal Smer-SD, na druhom mieste by skončila koalícia PS a Spolu-OD so ziskom 15,6 percenta a tretia ĽSNS by mala 13,8 percenta. SaS by sa umiestnila za Kiskovou stranou (8,8 percenta) na piatom mieste, nasleduje KDH (8,1 percenta), SNS (6,4 percenta). Sme rodina by mala podporu šiestich percent a OĽaNO 5,7 percenta, Most - Híd by vo voľbách dostal 3,6 percenta.

Podľa volebného modelu by voľby bez strany Andreja Kisku takisto vyhral Smer-SD so ziskom 18,7 percenta. Druhá by bola koalícia PS/Spolu-OD, ktorá by získala 18 percent. Tretia by skončila ĽSNS s takmer 15 percentami. Za nimi by nasledovala SaS (10,8 percenta), KDH (8,6 percenta), Sme rodina (7,3 percenta), SNS (7,2 percenta), OĽaNO (6,3 percenta). Do parlamentu by sa nedostal vládny Most - Híd (4,2 percenta).