Lubyová: Učiteľom sa historicky zvýšili platy a zvyšovanie bude pokračovať

Učiteľom sa historicky zvýšili platy a zvyšovanie bude pokračovať. Nebude výnimkou, ak nástupný plat mladých učiteľov bude viac ako 1000 eur v hrubom po ich dovzdelávaní. Uviedla to ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). TASR o tom informovala Zuzana Škopcová, riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka.

„Pedagógovia asi vedia, že sú privilegovanou skupinou, ktorá si v rámci tripartity dohodla najväčšie percentá valorizácie. Podarilo sa im dohovoriť lepšie podmienky ako ostatným zamestnancom verejnej správy. V rámci troch rokov a troch mesiacov dostali zvýšenie o šesť percent a potom ešte šesťpercentné zvýšenie, v januári 2019 o desať percent a následne bude ďalšie desaťpercentné zvýšenie od 1. januára 2020,“ uviedla Lubyová. Zároveň avizovala, že sa pedagógom zvýši základná tarifa.

Ministerka uviedla, že negatívnou skúsenosťou z praxe je, že zriaďovateľ zamestnancom zníži osobné ohodnotenie a platy im riadne nevypláca. „Na to sú odbory na školách a ľudia, ktorí sa majú ozvať a hájiť základné platy či odmeny. Učitelia argumentujú tým, že neznížili predsa svoj výkon a nemá im byť na základe rovnakého výkonu odoberaná ich odmena, pretože sa im podľa zákona zvyšuje základný tarifný plat,“ dodala Lubyová.

Do druhého čítania v parlamente prešiel zákon, ktorým sa má začínajúcim učiteľom zvýšiť plat priamo na vstupe zhruba o desať percent. „V roku 2015 začínajúci pedagóg na materskej škole mal nástupný plat 475 eur a dnes je to 612 eur. Od 2020 to bude 718 eur, čo je výrazné zvýšenie,“ tvrdí ministerka. Podľa jej slov učiteľ na základnej škole bude mať o 200 eur mesačne viac ako v predošlom funkčnom období a od roku 2020 bude mať 915 eur v hrubom. „Ak učiteľ nastúpi, tak po adaptačnom vzdelávaní, ktoré trvá od pol roka do dvoch rokov, môže mať plus šesťpercentný príplatok,“ vysvetlila ministerka. Dĺžka adaptačného vzdelávania záleží najmä na učiteľovi a škole, potom sa pedagóg automaticky preradí do vyššej platovej triedy. Ako dodala Lubyová, učiteľ bude zarábať vyše 1000 eur v hrubom.

„Teší ma, že sa v rámci novely zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme presadilo, že aj iní zamestnanci rezortu školstva prejdú do vyššej platovej tarify a dorovnávajú sa vysokoškolským učiteľom. Ide najmä o vedeckých a výskumných pracovníkov či doktorandov,“ uzavrela Lubyová.