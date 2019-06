Ladislava F., ktorý je obvinený z útoku na nepočujúceho muža, budú stíhať väzobne

„Sudca pre prípravné konanie OS Bratislava I dnes vzal do väzby obvineného L. F. a to z dôvodu takzvanej útekovej a preventívnej väzby. Rozhodnutie je právoplatné, procesné strany sa vzdali práva podať voči rozhodnutiu sťažnosť,“ TASR o tom v pondelok informoval hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak. Sudca rozhodol v tomto prípade približne do 15 minút. Obvineného eskortovali príslušníci polície a po odchode zo súdnej siene sa snažil napadnúť novinárov.

Vyšetrovateľ Policajného zboru obvinil 28-ročného Ladislava F. z ublíženia na zdraví a výtržníctva vo veci sobotňajšieho napadnutia na Hurbanovom námestí v Bratislave. Polícia SR o tom informovala v nedeľu (2. 6.) na sociálnej sieti.

Z výsledkov vyšetrovania podľa polície vyplynulo, že obvinený mal fyzicky napadnúť 22-ročného muža, „ktorého mal kopnúť do hornej časti tela, následkom čoho spadol na zem a utrpel vážne zranenia hlavy“. V prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.

Fyzický útok sa odohral aj na neďalekej Obchodnej ulici 26. mája 2018. Vtedy mal Juraj H. napadnúť Filipínca Henryho Acordu. Ten bol takisto kopnutý do hlavy. Na následky zranení v nemocnici neskôr zomrel. Juraja H. odsúdil Okresný súd Bratislava I na trest odňatia slobody na šesť rokov. Dozorová prokurátorka Krajskej prokuratúry v Bratislave sa napokon na pokyn generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára odvolala. Kauzou sa bude zaoberať odvolací Krajský súd v Bratislave.